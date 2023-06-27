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Одинокие волки по знаку зодиака

27 июня 2023ЗодиакМарианна Басс

Многие говорят о том, как важно найти партнера, с которым вы сможете прожить остаток своей жизни.

Одинокие волки по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Джейн Остин"

Однако некоторым знакам зодиака сложно вступить в какие-либо отношения и им комфортнее находиться в одиночестве.

Телец

Представителям этого созвездия достаточно сложно согласиться с чьим-либо мнением, потому что на все они имеют свою точку зрения. На фоне этого часто неизбежны конфликтные ситуации. Если вы состоите в отношениях с Тельцами, то знайте, что с ними практически невозможно прийти к компромиссу.

Близнецы

Поначалу Близнецам нравится состоять в отношениях, однако рано или поздно им все же становится скучно. Но больше всего в подобных союзах представителям созвездий не нравятся обязательства, которые они не готовы выполнять. При этом от своего партнера они требуют заботы, уюта в доме, верности и еще многое другое.

Стрелец

Стрельцы любят свободу и независимость. И если им партнер не дает этого, то отношения обречены. Кроме этого, если в союзе возникает какая-либо проблема, то Стрельцы убеждены, что это не их вина. Представители этого знака зодиака практически всегда предпочтут безмятежную свободу, а не роман с перспективой свадьбы.

Водолей

Представители этого знака зодиака по своей натуре эгоисты. Они всегда поглощены своими мыслями и планами, а переживания партнера всячески игнорируют. Дело в том, что Водолеи элементарно не знают, как оказывать кому-то эмоциональную поддержку, поэтому они часто избегают серьезных отношений.

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