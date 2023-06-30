На голову каких знаков зодиака в июле свалится мешок денег

Все мы мечтаем о том, чтобы иметь как можно больше денег, и у кого-то эти мечты сбудутся уже скоро!

О том, какие знаки зодиака разбогатеют в июле, читайте в этой статье.

Козерог

Очередной финансовый подъем Козерогов – вещь закономерная. Уже никого не удивляет, что Козероги снова на высоте, ведь мало кто работает так упорно и следует своей цели, как Козероги. В середине июля произойдут важные события, которые выведут Козерогов на новый уровень дохода, и примечательно, что этот доход будет из разных источников. Так что совет от звезд такой: Козероги, не храните яйца в одной корзине (несмотря на то что вы так любите сконцентрироваться на чем-то одном), по крайней мере в этом месяце. Будьте готовы к неожиданным сделкам, новым клиентам и заоблачным суммам!

Рак

Раки обожают деньги, ведь деньги – это безопасность. Этот июль принесет Ракам долгожданное богатство, которого хватит на исполнение какой-то важной материальной мечты. Вряд ли это будет путешествие – скорее всего, недвижимость, ведь знак Рака управляет четвертым домом в натальной карте, домом недвижимости. Раки прекрасно сумеют справиться с внезапно пришедшим богатством, пристроить деньги правильно. Они не станут разбазаривать их на развлечения, ненужные покупки и подарки друзьям и родственникам (хотя вот с родственниками сложнее ), поэтому Вселенная и доверит Ракам дольно большую сумму в июле, поскольку знает, что все будет потрачено с умом.

Лев

Львы обожают богатство, Львы в богатстве нуждаются! Деньги для Львов – это и слава, и роскошь, это то, из чего во многом складывается их самооценка. К счастью, этот июль принесет Львам возможность многократно увеличить свои доходы, ведь в самом начале месяца им привалит крупное богатство! Неважно, откуда придут деньги: от работы, от друзей или любовников – Львы сумеют найти этим деньгам достойное применение. Звезды советуют потратить часть на красоту и развлечения, чтобы закрепить свой финансовый успех.

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