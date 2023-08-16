Какие знаки зодиака живут с кармой предков

Одним знакам зодиака удается с легкостью добиваться поставленных целей, а другим для этого приходится прикладывать немало усилий.

Все дело в том, что некоторые люди отрабатывают кармические долги своих предков, от этого и жизнь их кажется настолько сложной. Чтобы вернуть долг Вселенной, им необходимо найти свое истинное предназначение и быть внимательными к совершаемым поступкам. Каким же знакам зодиака приходится отвечать за ошибки предков?

Овен

Представителей этого созвездия всегда отличали упрямство и смелость. Эти качества со временем превращали Овнов в гордецов. Их зацикленность на собственных желаниях и амбициях и привела к кармической отработке. Чтобы сделать свою жизнь лучше, Овнам необходимо усмирить дух противоречия и научиться с пониманием относиться к окружающим.

Рак

У Раков было достаточно много депрессивных и вспыльчивых предков. И, чтобы отработать полученною карму, представителям этого созвездия нужно бороться со своими комплексами и страхами, научиться радоваться жизни и не отказываться от помощи. Но лучше всего Ракам помогает создание собственной семьи. Для этого знака зодиака важно иметь рядом верного спутника жизни и растить с ним общих детей.

Весы

Люди, рожденные под этим созвездием, всегда стараются соблюдать баланс во всем. Однако, если они поддаются соблазну и совершают какой-нибудь подлый поступок, Весы обрекают себя и своих потомков на тяжелую участь. Раз за разом представителям этого знака зодиака придется проходить через кармические уроки. А чтобы вернуть жизнь в прежнее русло, Весам предстоит вновь перейти на сторону добра, быть позитивными и не вестись на провокации.

Козерог

Козероги имеют привычку все тяготы этого мира взваливать на свои плечи. Представители этого знака зодиака считают, что только они смогут справиться с важной миссией. И каждому поколению Козерогов приходится брать на себя все больше работы. Чтобы снять с себя этот груз, необходимо чаще проводить время с родными и друзьями, стать более открытыми к миру и другим людям. Козерогам стоит найти баланс между работой и личной жизнью.

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