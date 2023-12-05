Под защитой высших сил: каким знакам зодиака будет круто везти в декабре

Чувство базовой безопасности – то, чего нам всем так не хватает, особенно когда мы взрослые и нагружены ответственностью не только за себя, но и за тех, о ком мы заботимся.

Некоторым представителям зодиака повезет в этом декабре и они будут под защитой высших сил, а каким именно – читайте в этой статье.

Весы

Представители знака Весы – часто люди довольно тревожные. Они нередко беспокоятся по пустякам и не очень, лишая себя сил и ресурса. Но в этом декабре Весы будут удивляться тому, что спокойствие теперь – их второе имя! Дело в том, что высшие силы возьмут под контроль состояние Весов, позволив им наконец заняться тем, что те так долго откладывали. Откуда-то появятся силы на новые проекты и отношения, и даже на хобби. Весам рекомендуется не откладывать на завтра, а начинать уже сегодня делать все то, чего они хотят. Все спорные ситуации будут разрешаться в пользу Весов, так можно даже будет идти на риск в этом декабре, чего Весы обычно очень боятся.

Дева

Девы обычно сильно перестраховываются: им надо, чтобы все было идеально и чтобы они чувствовали себя в полнейшей безопасности. Но в этом декабре Девы смогут выдохнуть: звезды все сделают за них. В любой области жизни Дев ждет постеленная соломка: поначалу это вызовет подозрение, но очень скоро Девы смогут расслабиться и принять такой подарок небес. В целом ощущение покоя и безмятежности будет согревать Дев на протяжении всего месяца, но особенно это будет заметно в середине и ближе к концу декабря. Именно тогда, когда поддержка нужна больше всего, Девы ее получат!

Лев