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Эксцентричные любовники по гороскопу

8 декабря 2023ЗодиакМарианна Басс

В этот день рассказываем вам о трех знаках зодиака, которые любят так, как не могут другие.

Эксцентричные любовники по гороскопу
Фото: Image by Racool_studio on Freepik

Близнецы

Их чувства и настроение очень быстро меняются, поэтому Близнецы считаются самым ненадежным знаком зодиакального круга. Они легко и просто флиртуют, постоянно веселятся и находятся в поиске интересных собеседников. Близнецы часто больше доверяют логике, чем сердцу, поэтому поиск идеального партнера у них занимает долгое время. Близнецы постоянно хотят новых впечатлений.

Овен

С раннего детства представители этого знака зодиака часто влюбляются. Каждый раз им кажется, что это навсегда. Овны не боятся демонстрировать свои чувства. В партнеры они выбирают сильных личностей, которые способны обуздать их энергию. Овны нуждаются в ярких эмоциях, спорах, вызовах. Представители этого знака будут поддерживать огонь в очаге отношений.

Дева

Серьезные и требовательные Девы очень тщательно выбирают партнера. Им часто мешает педантичность. Страхи и сомнения не позволяют людям этого знака расслабиться и насладиться любовь. Сильные чувства часто оборачиваются для Дев самоуничтожением. Девы – настоящие перфекционисты.

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