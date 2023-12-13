Бежим от них подальше: главные абьюзеры среди знаков зодиака

Знак зодиака предопределяет характер человека и то, каким он будет в отношениях с другими людьми.

Это не значит, что люди, рожденные под определенным знаком зодиака, плохие. Однако вероятность того, что они проявят себя не в самом лучшем ключе, значительно выше.

Не бегите от человека сразу, но насторожитесь и присмотритесь к нему перед тем, как входить в более серьезные дружеские или романтические отношения.

Водолей

Представители этого знака зодиака – крайне хитрые и расчетливые люди, которые редко проявляют эмпатию. Они редко интересуются чувствами других людей, поэтому могут не понимать того, что используют близкого человека.

Если вы чувствуете абьюз со стороны Водолея, то объясните это человеку. Расскажите о своих чувствах и ситуациях, которые вам неприятны. Если после этого ситуация не изменилась, то отношения лучше закончить.

Рыбы

Рыбы любят манипулировать другими людьми, играть на чувствах. Они тонко чувствуют психологию окружающих, поэтому с легкостью используют их в своих корыстных целях. Однако Рыбы это делают ровно столько, сколько им позволяют. Если вовремя заметить абьюз и выстроить личные границы, то человек может исправиться.

Дайте представителю этого знака зодиака понять, что вы не позволите так с собой обращаться. И дальше у абьюзера будет два варианта: прекратить оскорбляющее поведение или найти себе другую жертву.

Козерог

Люди, рожденные под знаком зодиака Козерог, любят учить жизни других. Делают они это не в самой мягкой форме, поэтому часто просто «задавливают» своим авторитетом тех, кто слабее психологически. Чаще с абьюзом сталкиваются представители младших поколений, так как не могут дать отпор Козерогу.

Если Козерог пытается вас чему-то агрессивно научить, показывает, как надо жить, то лучше прямо сказать ему, что вы не приемлете такое поведение. Выстраивайте свои личные границы и обсуждайте разные ситуации – так вы сможете справиться с абьюзом и пресечь конфликты.

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