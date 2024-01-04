Знаки зодиака, которые встретят свой идеал в январе

Любовь – это самое желанное состояние для любого человека.

А в Новом году любовь должна быть тоже новой, свежей, настоящей! О том, какие знаки зодиака встретят любовь в январе, читайте в этой статье.

Рыбы

Это не Рыбы встретят любовь, это она их сама встретит. Рыбы довольно пассивны и уповают на течение жизни, не сопротивляясь ему и двигаясь с общим потоком. Поэтому судьба все возьмет окончательно в свои руки в начале нового года и столкнет Рыб и их новых возлюбленных лицом к лицу, так что не заметить будет просто невозможно. Скорее всего все произойдет в первой половине января, так что празднование новогодних праздников вероятно перейдет в празднование начала новой настоящей любви. Совет звезд такой: ничему не противьтесь, позвольте чувствам пройти вас насквозь, изучайте своего партнера и стройте совместные планы. Эта любовь с вами надолго.

Овен

Овны в этом январе получат новый шанс на отношения. Звезды позаботятся, чтобы вы встретили того или ту, с кем вам будет настолько комфортно, что вы позабудете свои комплексы и внутренние запреты и сумеете окунуться в океан любви. Отношения буду нежными и страстными, партнер порадует вас спонтанным поведением и искренними реакциями – скучно не будет! То, на что всегда жалуются Овны – предсказуемость и равнодушие – обойдет стороной в этом январе. Будет ярко и чувственно! То, за чем придется последить, это тактичность и верность новому партнеру. У Овнов с этим бывают проблемы, но новая любовь стоит того, чтобы держать себя в руках, правда?

Водолей

Любовь для Водолеев – это шанс на новое творческое вдохновение, и в этом январе он обязательно появится! Первый месяц нового года принесет долгожданную встречу с мечтой, с человеком, который примет Водолея таким какой он есть (а у настоящего Водолея всегда есть свой список причуд) и полюбит его. Советы Водолеям: не ускоряйте ход событий, пусть все идет своим чередом. Дайте время себе и своему возлюбленному или возлюбленной чтобы узнать друг друга, занимайтесь совместными делами и творчеством, получайте удовольствие от каждой минуты, проведенной вместе!