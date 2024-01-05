Какие знаки будут под защитой высших сил в январе

5 января 2024 Зодиак Марианна Басс

Все мы нуждаемся в защите высших сил, особенно в самое холодное время – зима, начало нового цикла.

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О том, каким знакам зодиака посчастливится найти покровителей в лице высших сил, читайте в этой статье. Козерог Козероги привыкли брать все в свои руки и выстраивать жизнь по своему внутреннему плану, но в начале нового года судьба подарит Козерогам время, полное расслабленности и чувства защищенности. Не надо будет никуда спешить, не будет никаких сложных обязательств перед другими людьми, а самое главное – перед собой. Все вопросы решатся очень легко и непринужденно, и Козероги вновь ощутят себя детьми, как в далеком забытом детстве. Надо сказать, что такое состояние очень непривычно для Козерогов, ведь они всегда выполняют роль самого ответственного взрослого, которому нельзя расслабиться и пустить все на самотек. Но именно в этом январе можно будет забыть о тяжелой ноше и побыть наконец тем, кем долгое время быть запрещалось... Стрелец Стрельцы отличаются рискованным поведением, они ищут новые возможности, исследуют пространство на различного рода ресурс, а потому что частенько попадают в сложные ситуации, из которых им приходится выпутываться. Вообще Стрельцы счастливчики, потому что сама судьба страхует их, но в этом январе высшие силы словно возьмут Стрельцов на руки и пронесут над всеми несчастьями и сложностями. Поэтому если Стрельцы переживали из-за каких-то проблем, они могут выдохнуть: все обойдется. Звезды настоятельно не рекомендуют ввязываться в новые авантюры в этом январе, но если такое и случится (конечно, из-за непредсказуемого нрава Стрельцов), то Вселенная поможет выбраться с наименьшими потерями. Лев Львам повезет в этом январе: любые вопросы будут решаться по щелчку пальцев, а все потому, что высшие силы будут особенно благосклонны ко Львам в этом январе! Не пропустите этот волшебный период и пробуйте себя во всем, чего вы хотели раньше, но не могли себе позволить: все получится! Если у Львов были какие-то проблемы, которые тянулись с прошлого года, январь все решит. Не бойтесь использовать шансы, которые небеса будут подкидывать вам в большом количестве, и действуйте! Знайте, что вы подстрахованы самой мощной и могучей силой, которая только существует!