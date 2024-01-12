Какой цвет носить по гороскопу, чтобы всегда везло

Астрологи же говорят, что с каждым человеком, в зависимости от его знака зодиака, связан определенный цвет и драгоценный камень, которые несут счастье, гармонию или удачу.
Овен
Для энергичных оптимистов Овнов астрологи советуют красный цвет. Это цвет отражает стремление к лидерству, силу и страсть. Из драгоценных камней Овнам подходят бриллианты, которые способны вернуть им бодрость и хорошее настроение.
Телец
Близнецы
Людей, рожденных под знаком Близнецов, считают самыми коммуникабельными и общительными. Их цвет – желтый. Он символизирует общение, тягу к новым знаниям и самовыражению. Жемчуг, в качестве амулета, поможет Близнецам избежать недоброжелателей, на которых они всегда могут наткнуться из-за своей открытости.
Рак
Лев
Для солнечных Львов, естественно, лучшим цветом будет золотой, а камнем – топаз. Он сможет успокоить буйных львов.
Дева
Знак Девы ассоциируется с землей и плодородием, поэтому людям рожденным под этим знаком подойдут оттенки хаки. Камень сапфир, как символ целомудрия, идеально подойдет Девам.
Весы
Скорпион
Сильным и самоуверенным Скорпионам соответствует темно-красный цвет, который похож на чувственную натуру Скорпионов. Рубин поможет им достичь успехов в карьере и любви.
Стрелец
Еще одни счастливчики, Стрельцы, чей фиолетовый цвет назван трендом года. Стрельцам этот цвет несет удачу, помогает усилить воображение и творческие способности. Камень сапфир способен обуздать непостоянство Стрельцов, которые часто страдают из-за слишком широкого круга своих интересов и хватаются за несколько дел сразу.
Козерог
Водолей
Голубой цвет поможет Водолеям успокоиться, избавиться от негативных эмоций и вдохновиться на новые подвиги. Камень сапфир возведет гармонию с собой в абсолют.
Рыбы
Для сохранения внутреннего баланса у Рыб, астрологи советуют носить синий цвет. В качестве камня подойдет аквамарин. Он даст уверенность в себе и добавит смелости.
Материал с портала fraufluger.ru
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