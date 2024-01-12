Какой цвет носить по гороскопу, чтобы всегда везло

Покупая одежду и украшения, мы чаще всего полагаемся на собственные пристрастия, симпатии и модные тренды.

Астрологи же говорят, что с каждым человеком, в зависимости от его знака зодиака, связан определенный цвет и драгоценный камень, которые несут счастье, гармонию или удачу.

Овен

Для энергичных оптимистов Овнов астрологи советуют красный цвет. Это цвет отражает стремление к лидерству, силу и страсть. Из драгоценных камней Овнам подходят бриллианты, которые способны вернуть им бодрость и хорошее настроение.

Телец

Тельцы , как люди творческие и спокойные, находятся в вечном поиске своей тихой гавани, и вечеринкам всегда предпочитают тихие домашние вечера. Им подойдет синий цвет, который отлично настроит Тельцов на мирный лад и внесет покой. Из драгоценных камней Тельцам подойдет топаз. Этот камень способен уберечь их от отрицательной энергетики.

Близнецы

Людей, рожденных под знаком Близнецов, считают самыми коммуникабельными и общительными. Их цвет – желтый. Он символизирует общение, тягу к новым знаниям и самовыражению. Жемчуг, в качестве амулета, поможет Близнецам избежать недоброжелателей, на которых они всегда могут наткнуться из-за своей открытости.

Рак

Раки творческие и чувствительные натуры, которым очень подойдет серебряный цвет, как символ гармонии с собой. Для достижения еще большей гармонии, Ракам понадобится топаз. Этот камень настраивает на успех и усиливает чувство целостности.

Лев

Для солнечных Львов, естественно, лучшим цветом будет золотой, а камнем – топаз. Он сможет успокоить буйных львов.

Дева

Знак Девы ассоциируется с землей и плодородием, поэтому людям рожденным под этим знаком подойдут оттенки хаки. Камень сапфир, как символ целомудрия, идеально подойдет Девам.

Весы

Весам , пожалуй, везет в грядущем сезоне, где в моде пастельные тона. Их цвет – нежно голубой, который несет спокойствие и считается одним из самых духовных цветов. Камень Весов – хризолит. Его очень редко используют для ювелирных украшений, но если Весы все же найдут браслеты и кольца с хризолитом, то он точно принесет им уверенность в себе и гармонию.

Скорпион

Сильным и самоуверенным Скорпионам соответствует темно-красный цвет, который похож на чувственную натуру Скорпионов. Рубин поможет им достичь успехов в карьере и любви.

Стрелец

Еще одни счастливчики, Стрельцы, чей фиолетовый цвет назван трендом года. Стрельцам этот цвет несет удачу, помогает усилить воображение и творческие способности. Камень сапфир способен обуздать непостоянство Стрельцов, которые часто страдают из-за слишком широкого круга своих интересов и хватаются за несколько дел сразу.

Козерог

Козероги стабильны и практичны, поэтому им очень подойдет коричневый цвет, и другие темные цвета, ассоциирующиеся с землей. Камень гранат – главный проводник удачи для Козерога.

Водолей

Голубой цвет поможет Водолеям успокоиться, избавиться от негативных эмоций и вдохновиться на новые подвиги. Камень сапфир возведет гармонию с собой в абсолют.

Рыбы

Для сохранения внутреннего баланса у Рыб, астрологи советуют носить синий цвет. В качестве камня подойдет аквамарин. Он даст уверенность в себе и добавит смелости.

Материал с портала fraufluger.ru

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