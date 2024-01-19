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Хуже некуда: отвратительные мужчины по гороскопу

19 января 2024ЗодиакМарианна Басс

Иногда совершенно несочетаемые знаки зодиака встречают друг друга.

Хуже некуда: отвратительные мужчины по гороскопу
Фото: Кадр из фильма "Бриджит Джонс: Грани разумного"

А бывает такое, что в отношения ввязывается просто неприспособленные к отношениях знаки. С какими же астрологическими героями не стоит идти даже на свидание?

Зодиакальная совместимость – это одно, но есть знаки зодиака, которые к отношениям просто мало приспособлены – даже если им достанется прямо-таки идеальная женщина.

6. Водолей

Мужчины Водолеи, конечно, самые странные, но одновременно и самые веселые среди всех знаков зодиака. Они постоянно находятся на своей волне, и порой кажется, что вообще живут в какой-то своей реальности, поэтому бойфренды из Водолеев получаются, прямо говоря, не очень – но и начав с ними встречаться, вы не пожалеете. Да, Водолеи не слишком прислушиваются к чувствам других людей, но, если они любят другого человека, они по-настоящему стараются сделать его счастливым. Если вы влюбились в Водолея, имейте в виду, что именно вам придётся каждый раз делать первый шаг, потому что, во-первых, у Водолеев не всегда хватает уверенности в себе, а во-вторых, намёки и «сигналы» со стороны другого человека мужчина-Водолей понимает с большим трудом. Да, в отношениях именно вы всегда будете принимать решения, но зато мужчина-Водолей всегда будет слушать, когда вы будете говорить ему, что делать.

5. Стрелец

У мужчин Стрельцов с отношениями в принципе не очень, можно сказать, что они – свой самый большой враг. Дело в том, что очень часто Стрельцы принимают решение, когда уже слишком поздно, откладывая решение до последнего. Если мужчине Стрельцу кто-то понравился, он будет очень долго раздумывать и планировать, как привлечь внимание объекта своих симпатий – долго настолько, что к моменту начала действий, как правило, этот самый «объект» симпатий Стрельца уже занят кем-нибудь другим. Но вот в отношениях Стрельцы – очень верные люди, правда, нужно учитывать, что мужчины-Стрельцы привыкли полагаться на себя и сами принимать решения, не идти на компромисс. Поэтому бойфренды из Стрельцов получаются достаточно сложные и в первую очередь упрямые.

4. Козерог

У мужчин-Козерогов – завышенные ожидания во всём, что касается не только карьеры, но и личной жизни, включая отношения с противоположным полом. Так что, заводя отношения с мужчиной-Козерогом, готовьтесь к тому, что давление на вас будет соответствующим. Кроме того, следует учитывать, что Козероги стремятся самостоятельно принимать решения и контролировать все ситуации, то есть быть «самым главным». На практике это означает, что идеальная партнерша для мужчины-Козерога – это женщина достаточно пассивная, которая позволит собой управлять, руководить. При этом намерения у Козерога самые что ни на есть добрые – просто высокая самооценка и свойственное Козерогам высокомерие большинство людей воспринимают в очень негативном ключе.

3. Дева

Девы-мужчины – одни из самых ревнивых представителей зодиака, причем, если спровоцировать их ревность, эти мужчины начинают злится настолько, что даже не могут контролировать свой гнев – поэтому в отношениях с ними на самом деле тяжеловато. При этом Девы очень злопамятные, они будут постоянно припоминать какие-то конфликты из прошлого, которые, казалось бы, уже давно разрешены и благополучно забыты – только чтобы одержать верх в текущей ссоре. Да, потом мужчина-Дева приходит в себя, извиняется и пытается загладить свою вину, но любить их и прощать им их острые и злые ремарки действительно на самом деле очень непросто.

2. Телец

От Тельца-мужчины очень сложно добиться преданности, поскольку на первом месте для этих знаков зодиака всегда будут карьера и семья. Романтические отношения никогда не будут для мужчины Тельца самым главным приоритетом, поэтому в отношениях с Тельцом женщины зачастую начинают сомневаться, а взаимны ли вообще их чувства. От мужчины-Тельца даже самого признания отношений добиться непросто: да, он будет вести себя, как ваш парень, но при этом будет отказываться называть себя вашим бойфрендом до тех пор, пока не будет уверен, что готов провести с вами вообще всю оставшуюся жизнь. Мужчина-Телец не заводит отношения просто для того, чтобы было с кем приятно проводить время. К каждым новым отношениям мужчина подходит так, будто они обязательно закончатся браком. Стоит ли говорить, что требования к потенциальной партнерше у Тельцов тоже очень завышены: такой мужчина с самого начала оценивает, годится ли девушка на роль жены, разделяет ли его цели и стремления – потому что мужчине-Тельцу нужен кто-то, кто будет поддерживать его на все 100%.

1. Рыбы

Ну и, наконец, первое место в нашем антирейтинге знаков зодиака, из которых получаются самые плохие бойфренды, по праву занимают Рыбы. Мужчины-Рыбы – самые чувствительные из знаков зодиака и, как правило, имеют тенденцию встречаться с женщинами, которые являются их полной противоположностью. Неудивительно, что в таких отношениях постоянно возникают конфликты – мало того, что Рыбы в спутницы жизни выбирают женщин с совершенно другими взглядами на жизнь, так ещё и женщинам очень сложно понять и принять тот факт, что их мужчина отличается крайней чувствительностью. Если мужчине этого знака посчастливилось найти подходящую партнершу, которая полностью его понимает, они могут стать замечательным мужьями и бойфрендами. К сожалению, происходит это достаточно редко, больше часть времени мужчины-Рыбы существуют в мире собственных фантазий, переживают и чувствуют все настолько глубоко, принимают все настолько близко к сердцу, что другим людям находиться рядом с ними очень тяжело. К тому же мужчины-Рыбы, как правило, выбирают таких женщин, которые пробуждают в них самые худшие качества – тотальную неуверенность в себе и почти параноидальную ревность. Стоит ли говорить, что ни к чему хорошему это не приводит?

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