Знаки зодиака, которые кидаются в любовь с головой

Некоторые знаки зодиака более осторожны в своих чувствах, но есть среди знаков и те, что готовы нырнуть в океан любви, ни о чем не задумываясь и не взвешивая все «за» и «против».
4. Стрелец
Четвертую строчку рейтинга занимают Стрельцы. Представителей этого знака всегда тянет к ярким, позитивным переживаниям, поэтому неудивительно, что им не нужно много времени, чтобы влюбиться в кого-то.
Порой Стрельцы могут быть слепо оптимистичны или увлекаться кем-то слишком быстро, что может идти им во вред. Но, с другой стороны, если это действительно судьба, Стрелец своего точно не упустит!
3. Овен
Это может быть удивительно для многих, но упрямые Овны действительно влюбляются довольно быстро. Им нравятся приключения и новизна, а также захватывающие события – так что любовные переживания им просто необходимы.
Когда Овен кого-то полюбил, это происходит стремительно и очень страстно. Но в большинстве случаев, когда страсть утихает, человек начинает идти на попятную, потому что не хочет сталкиваться с последующими обязательствами.
2. Рак
1. Телец
Тельцы ревнивы и это чувство иногда мешают им в личной жизни. Однако на начальной стадии отношений ничто не может помешать им броситься в омут любви с головой.
Материал с портала Teleprogramma.pro
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