Знаки зодиака, у которых есть уникальный дар

Одни специально учились видеть будущее и разговаривать с духами, другие приобрели дар благодаря предкам, а третьи обнаружили способности случайно.
Предрасположенность к появлению уникального дара может зависеть от даты рождения человека. Даже великие провидцы верили, что у определенных знаков зодиака есть предрасположенность к сверхспособностям.
Овны
У представителей этого знака зодиака отлично развита функция защиты. Они никогда не попадают под влияние сглаза и порчи, а также сами умеют защищать других людей. Овен может снять негативное воздействие после сглаза и порчи, а также знает, как изготовить амулет для защиты от злых языков и темных сил. Не стоит держать этот дар в себе, помогайте другим людям.
Рак
Дева
Люди, рожденные под знаком зодиака Дева, умеют исцелять людей. Из них получаются отличные врачи. Представители этого знака зодиака умеют видеть болезни людей при первой встрече и так же быстро определяют, какое именно нужно лечение. Девы – прекрасные психологи, поэтому если среди ваших друзей есть этот знак зодиака, это значит, что вам очень повезло.
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