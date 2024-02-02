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Самые ревнивые женщины по гороскопу

2 февраля 2024ЗодиакМарианна Басс

Ревность – верная сестра любви, считают многие. Однако иногда именно ревность может испортить отношения в паре.

Самые ревнивые женщины по гороскопу
Фото: Image by Freepik

Причем некоторые люди просто не могут контролировать свои чувства, ведь им по гороскопу положено быть подозрительными. Кто же из знаков зодиака самый ревнивый?

Рыбы

Женщина-Рыбка не устроит сцену ревности и даже намеком не даст понять, что ревнует. Она молчит и вынашивает свою месть. По воображению ей нет равных, и если ее избранник кому-то мило улыбнется в ее присутствии, то начнется.

Скорпион

Представительницы этого знака не просто ревнуют — это только разминка перед настоящим боем. Скорпионам даже не нужен повод для ревности. Ну а если он появится, сопернице не поздоровится!

Лев

Если она рядом с мужчиной, то разрешила быть ему с собой на троне. Но если ее мужчина засматривается на другую женщину — для Львицы это оскорбление ее царственной персоны. Она постарается рассказать всем, какой он. Причем публично.

Овен

Женщина-Овен ревнует избранника почти к каждой проходящей красивой женщине. Скандал обеспечен и без факта измены, как бы авансом, на будущее. И может «настучать по голове» коварной обольстительнице. Главное, что отходят Овны так же быстро, как и вспыхивают.

Стрелец

Эта женщина быстро не успокоится, она не только ревнива, но и опасна. Стрелец может скандалить, цепляться к каждой мелочи и очень надоедать своим занудством. Может навредить сопернице, испортив ей не только настроение, но и, например, личные вещи.

Материал с портала Вечерняя Москва

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