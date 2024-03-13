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Самые мудрые женщины по знаку зодиака

13 марта 2024ЗодиакМарианна Басс

Говорят, что самое главное в женщине – это мудрость.

Самые мудрые женщины по знаку зодиака
Фото: Image by lookstudio on Freepik

Если женщина глупа, она потеряет и то, что у нее есть, и не приобретет ничего, но если она мудра – то преумножит все свои богатства. О том, представительницы каких знаков зодиака отличаются врожденной мудростью, читайте в этой статье.

Козерог

Женщины-Козероги, пожалуй, самые мудрые из всех. Они достаточно приземленны, чтобы понимать суть жизни и уметь жить правильно и просто. Козерогиня сбережет деньги, эмоции, время – и потратит все это с умом. Близкие женщины-Козерога всегда будут купаться в благополучии, потому что она – прирожденный руководитель и умеет упорядочить все, что считает своим. Даже если это жизни близких ей людей. Женщина-Козерог часто кажется безэмоциональной, но это просто обратная сторона ее мудрости: она не позволяет эмоциям диктовать ей свои правила, разум - то, на что она ориентируется.

Дева

Мудрость женщины-Девы – это вершина рационализма. Дева никогда не сделает то, что невыгодно ей. Интуиция подсказывает Деве, куда двигаться, а какие шаги предпринимать не стоит. Часто ее считают холодной и даже жестокой, но она просто всегда принимает свою сторону и не тратит время на то, чтобы кому-то угодить, доставив себе дискомфорт. С другой стороны, Дева довольно щедра на мудрые советы, так что если вы оцените ее ценные качества, то можете получить кусочек мудрости.

Рак

Женщина-Рак мудрая, потому что глубоко понимает свои чувства. Именно они дают ей опору и знания, из них она черпает истину – для себя и для других. Она как никто понимает, что движет людьми, умеет увидеть истинную причину чужого поведения, и потому легко прощает и отпускает. Это позволяет Ракине надолго сохранить свое душевное здоровье и привнести гармонию в жизнь близких ей людей.

Весы

Женщина-Весы обладает мудростью, которую нередко принимают вначале за наивность. Она ни за что не держится, легко отпускает свои желания и кажется, ни на что не претендует. Но это лишь то, что лежит на поверхности: на самом деле, у женщины-Весы есть планы на жизнь, и она знает, что не стоит слишком привязываться к цели, чтобы она стала ближе. Мудрость женщины-Весы базируется на понимании законов Вселенной – она просто откуда-то знает, как все устроено, и беззастенчиво пользуется этими знаниями.

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