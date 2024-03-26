Сколько лет живет каждый знак зодиака

Американскими учеными было проведено несколько исследований, которые показали четкую закономерность между датой рождения человека и продолжительностью его жизни.

Эксперты проанализировали данные более 60 тысяч людей и выяснили не только, сколько в среднем живет каждый знак зодиака, но и какие болезни могут сократить годы жизни.

Овен

Представители этого знака зодиака живут в среднем не менее 78 лет. Рожденные под этим созвездием часто сталкиваются со стрессом, из-за чего испытывают мигрени, бессонницу и сердечные заболевания. Астрологи считают, что оптимистичный взгляд на мир позволит Овнам прожить дольше.

Телец

Тельцы имеют все шансы отпраздновать 80-летний юбилей. Однако их жизнь могут сократить такие проблемы со здоровьем, как ожирение, заболевания мочеполовой системы и суставов. Представителям этого созвездия стоит внимательнее отнестись к уязвимым местам своего организма.

Близнецы

Мужчины-Близнецы в среднем живут 78 лет, а женщины – 85. Представители этого созвездия часто сталкиваются с депрессиями, из-за чего набирают лишний вес и зарабатывают себе проблемы с дыхательной системой. Близнецам рекомендуют следить за своим питанием и не прибегать к изнурительным диетам.

Рак

Представители мужского пола этого знака зодиака живут в среднем 68 лет. А вот продолжительность жизни женщин-Раков составляет 73 года. Астрологи рекомендуют Ракам чаще проходить обследования у врачей и вести здоровый образ жизни, поскольку есть риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями работы ЖКТ.

Лев

Львы чаще всего живут до 74 лет. Однако их склонность держать все свои проблемы в секрете, приводит к серьезным заболеваниям сердца. Также представителям этого знака зодиака стоит внимательнее следить за здоровьем спины и регулярно проверять зрение.

Дева

Мужчины-Девы обычно живут до 77 лет, а женщины – до 81 года. Несмотря на то, что астрологи называют представителей этого созвездия самыми здоровыми долгожителями, Девы имеют достаточно уязвимую пищеварительную систему. Поэтому стоит следить за своим питанием и не переедать.

Весы

Продолжительность жизни мужчин этого знака зодиака обычно составляет 73 года, женщины же живут немного дольше – 77 лет. У Весов довольно слабый иммунитет, поэтому ему стоит уделить должное внимание. Стоит избегать высокой влажности и сильных холодов.

Скорпион

По мнению ученых, Скорпионы проживают самую короткую жизнь среди всех знаков зодиака, а именно – 63 года. Все дело в том, что представители этого знака зодиака постоянно пытаются избежать какого-либо медицинского вмешательства в свой организм.

Стрелец

У Стрельцов достаточно слабое здоровье, они часто сталкиваются с хроническими заболеваниями опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому средняя продолжительность жизни мужчин этого знака зодиака составляет 69 лет, а у женщин – 73 года.

Козерог

Мужчины, рожденные под этим созвездием, чаще всего живут до 77 лет, а продолжительность жизни женщин составляет 80 лет. Козероги подвержены высокому уровню травматизма. Представителям этого знака зодиака стоит обратить особое внимание на суставы, а также на желчевыводящие пути и пищеварительную систему.

Водолей

А вот Водолеи обычно живут до 72 лет. Представители этого созвездия также обладают слабым иммунитетом, они могут заболеть вне зависимости от времени года. Также астрологи рекомендуют Водолеям остерегаться болезней, связанных с кровообращением и расстройствами ЖКТ.

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