Рейтинг самых гордых знаков зодиака

Гордость – это не всегда плохо. Некоторые люди знают себе цену, поэтому их часто называют гордыми, чтобы обидеть.

На самом деле они могут быть мягкими, добрыми и сопереживающими по отношению к другим, но редко покажут свои чувства на публике.

Рассказываем о самых гордых знаках зодиака, которые чаще других сталкиваются с непониманием со стороны окружающих.

Лев

Лев – это самый гордый знак зодиака, который всегда требует самого лучшего. Люди, рожденные под знаком Льва, редко идут на уступки. А если и идут, то только в том случае, если им это выгодно. Если в вашей жизни есть Лев, то вы точно знаете, что этого человека нельзя обижать – иначе придется очень долго извиняться.

Ведите себя аккуратно в присутствии Льва. Один удар по его самолюбию – и последствия будут преследовать вас до конца жизни.

Овен

Овну покровительствует стихия огня, поэтому в представителях этого знака зодиака бушуют яркие эмоции. Овны очень трепетно относятся к себе, поэтому их легко обидеть, а прощение придется вымаливать годами. Кроме того, представители этого знака зодиака не привязываются к людям, поэтому могут с легкостью отпустить того, кто посягнул на самооценку Овна.

Если вы готовы терпеть бурю эмоций и можете красиво просить прощения, то близкие отношения с Овном не станут для вас проблемой.

Козерог

Козероги – те люди, которые никогда не признают свою неправоту и могут тешить гордость годами. Они готовы терять близких людей, но не будут извиняться, прощать или делать шаги для примирения.

Если в жизни Козерога случается предательство, ложь или измена, то просить прощения бессмысленно – заполучить его не удастся. Однако спустя время представитель этого знака зодиака может оттаять и принять раскаяние, но все зависит от характера ситуации.