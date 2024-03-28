Заклятые друзья: каким знакам противопоказано общаться

Некоторым людям совершенно противопоказано не то, чтобы дружить, но даже общаться на светские темы.

И дело тут не в типе характера, религиозных и политических взглядах, а в знаках зодиака. Мы уверены, что нужно чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам во всем, и дружба – не исключение. Каким знакам зодиака стоит дружить, а каким лучше обходить друг друга стороной?

Овен

Овны считаются верными и искренними друзьями, которые всегда готовы помочь. При этом никогда не станут лезть в душу. Если у друга неприятности, Овен не просто на словах окажет поддержку, но и будет защищать его честь и достоинство. Овен не любит советы и нравоучения, так что принимайте его таким, какой он есть. Лучше всего отношения складываются с Близнецами, Раками и Козерогами.

Телец

Это великолепный товарищ, который становится центром притяжения для самых разных людей. Но только единицам из них Телец действительно близок. Он должен быть уверен в человеке на все сто процентов. Тельцы любят людей душевных, умеющих наслаждаться жизнью. В близкой дружбе Телец готов помочь всем, что у него есть: и связями, и просто моральной поддержкой. С деньгами сложнее — они достаточно прижимистые. Лучшие отношения складываются с Раком, Девой, Скорпионом и Козерогом.

Близнецы

Вот кто любит друзей, да чтобы побольше, так это Близнецы. Неуемная энергия познания, огромный круг общения, постоянные затеи и развлечения превращают их жизнь в круговорот событий, в которых всегда найдется место собеседнику. Несмотря на изобилие знакомых, настоящих друзей у Близнецов мало. Но дружат они бескорыстно, от всего сердца, отдадут последний кусок хлеба, только чтобы вам было хорошо. Отлично ладят с Весами, Стрельцами и Водолеями.

Рак

Раку тяжело впускать в свое пространство новых людей, поэтому он так привязан к приятелям из детства и юношества. При этом в дружбе у Раков акцент ставится не на развлечения, а на обсуждение волнующих проблем. Рак всегда накормит, напоит и спать положит, потому что друзья — это семья. Лучшие друзья с Тельцами, Скорпионами и Раками.

Лев

Лев никогда не выбирает себе друзей абы как — только умных, интеллигентных, успешных — таких, как он сам. Друзья Льва должны избегать критики при других, он все выслушает и примет — но только в разговоре по душам. Никто так не будет стараться ради благосостояния друга, как Лев, но и критика с его стороны всегда будет жесткой. Лучшие соратники и друзья — Близнецы, Весы и Стрельцы.

Дева

Девы очень закрытые по своей натуре, им сложно пустить в свою жизнь нового человека. Они обрастают привычками, которые полностью упорядочивают жизнь. А появление друзей нарушают эту идиллию. К тому же с Девами не каждый решится заводить знакомство — они видят все недостатки в других и без стеснения их озвучивают. Так что наличие хотя бы одного друга — уже победа. Лучшие друзья — Тельцы, Раки, Козероги и Близнецы.

Весы

Обаятельные, веселые, общительные люди. С ними легко сойтись, однако перейти из приятельских отношений в дружеские — непросто. За всей легкостью скрывается сложная система восприятия окружающих и миллион критериев оценки людей. Это и ум, и красота, и эстетическое восприятие мира. Хотят, чтобы все и вся вокруг было прекрасным. Если уж удалось построить дружбу, то Весы помогут увидеть все краски мира. Дружба складывается удачно с Тельцом, Львом, Весами и Стрельцом.

Скорпион

Деспотичные, сложные и не всем понятные Скорпионы оказываются в друзьях у тех, кто признает их авторитет. Поддержка Скорпионам, кажется, не нужна. Но не стоит торопиться с выводами: внутри них сидит ребенок, который хочет открыться. Нужно просто проявить заботу. Тогда Скорпион горой встанет за друга. Хорошо складываются отношения с Тельцом, Раком и Козерогом.

Стрелец

Стрельцы любят дружить, вокруг них всегда много людей. Они привлекают своей жизнерадостностью и желанием получить от жизни максимум положительных эмоций. Но Стрельцы любят рубить правду-матку. Да так, что круг друзей быстро уменьшается. Проходит немного времени — и снова вокруг тьма народу. С ним можно сойтись, если вы спокойно относитесь к критике и нестабильным планам. Самыми удачными компаньонами в этом являются Овны, Близнецы и Стрельцы.

Козерог

Козероги в основном обрастают знакомыми в профессиональной среде. Но при этом не смешивают дружбу и работу. Настоящая дружба у Козерогов складывается редко. Одиночки по натуре, любят тех, с кем можно и помолчать, и поговорить о будущем. Ближе всего к Козерогу подбираются Тельцы, Девы, Козероги и Водолеи.

Водолей

Водолеи любят вечеринки, посиделки, прогулки до утра. Им нужны попутчики, которые по щелчку соберут чемодан и отправятся с ними в путь. Правда, приятели им быстро надоедают, и хочется чего-то новенького, с кем снова можно придумать приключение. У Водолеев запредельная фантазия — они всегда знают, как поднять настроение. Поэтому их так любят большие компании. Всегда рады встрече с Весами, Близнецами и Козерогом.

Рыбы