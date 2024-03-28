Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьи2024Имена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Заклятые друзья: каким знакам противопоказано общаться

28 марта 2024ЗодиакМарианна Басс

Некоторым людям совершенно противопоказано не то, чтобы дружить, но даже общаться на светские темы.

Заклятые друзья: каким знакам противопоказано общаться
Фото: Image by master1305 on Freepik

И дело тут не в типе характера, религиозных и политических взглядах, а в знаках зодиака. Мы уверены, что нужно чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам во всем, и дружба – не исключение. Каким знакам зодиака стоит дружить, а каким лучше обходить друг друга стороной?

Овен

Овны считаются верными и искренними друзьями, которые всегда готовы помочь. При этом никогда не станут лезть в душу. Если у друга неприятности, Овен не просто на словах окажет поддержку, но и будет защищать его честь и достоинство. Овен не любит советы и нравоучения, так что принимайте его таким, какой он есть. Лучше всего отношения складываются с Близнецами, Раками и Козерогами.

Телец

Это великолепный товарищ, который становится центром притяжения для самых разных людей. Но только единицам из них Телец действительно близок. Он должен быть уверен в человеке на все сто процентов. Тельцы любят людей душевных, умеющих наслаждаться жизнью. В близкой дружбе Телец готов помочь всем, что у него есть: и связями, и просто моральной поддержкой. С деньгами сложнее — они достаточно прижимистые. Лучшие отношения складываются с Раком, Девой, Скорпионом и Козерогом.

Близнецы

Вот кто любит друзей, да чтобы побольше, так это Близнецы. Неуемная энергия познания, огромный круг общения, постоянные затеи и развлечения превращают их жизнь в круговорот событий, в которых всегда найдется место собеседнику. Несмотря на изобилие знакомых, настоящих друзей у Близнецов мало. Но дружат они бескорыстно, от всего сердца, отдадут последний кусок хлеба, только чтобы вам было хорошо. Отлично ладят с Весами, Стрельцами и Водолеями.

Рак

Раку тяжело впускать в свое пространство новых людей, поэтому он так привязан к приятелям из детства и юношества. При этом в дружбе у Раков акцент ставится не на развлечения, а на обсуждение волнующих проблем. Рак всегда накормит, напоит и спать положит, потому что друзья — это семья. Лучшие друзья с Тельцами, Скорпионами и Раками.

Лев

Лев никогда не выбирает себе друзей абы как — только умных, интеллигентных, успешных — таких, как он сам. Друзья Льва должны избегать критики при других, он все выслушает и примет — но только в разговоре по душам. Никто так не будет стараться ради благосостояния друга, как Лев, но и критика с его стороны всегда будет жесткой. Лучшие соратники и друзья — Близнецы, Весы и Стрельцы.

Дева

Девы очень закрытые по своей натуре, им сложно пустить в свою жизнь нового человека. Они обрастают привычками, которые полностью упорядочивают жизнь. А появление друзей нарушают эту идиллию. К тому же с Девами не каждый решится заводить знакомство — они видят все недостатки в других и без стеснения их озвучивают. Так что наличие хотя бы одного друга — уже победа. Лучшие друзья — Тельцы, Раки, Козероги и Близнецы.

Весы

Обаятельные, веселые, общительные люди. С ними легко сойтись, однако перейти из приятельских отношений в дружеские — непросто. За всей легкостью скрывается сложная система восприятия окружающих и миллион критериев оценки людей. Это и ум, и красота, и эстетическое восприятие мира. Хотят, чтобы все и вся вокруг было прекрасным. Если уж удалось построить дружбу, то Весы помогут увидеть все краски мира. Дружба складывается удачно с Тельцом, Львом, Весами и Стрельцом.

Скорпион

Деспотичные, сложные и не всем понятные Скорпионы оказываются в друзьях у тех, кто признает их авторитет. Поддержка Скорпионам, кажется, не нужна. Но не стоит торопиться с выводами: внутри них сидит ребенок, который хочет открыться. Нужно просто проявить заботу. Тогда Скорпион горой встанет за друга. Хорошо складываются отношения с Тельцом, Раком и Козерогом.

Стрелец

Стрельцы любят дружить, вокруг них всегда много людей. Они привлекают своей жизнерадостностью и желанием получить от жизни максимум положительных эмоций. Но Стрельцы любят рубить правду-матку. Да так, что круг друзей быстро уменьшается. Проходит немного времени — и снова вокруг тьма народу. С ним можно сойтись, если вы спокойно относитесь к критике и нестабильным планам. Самыми удачными компаньонами в этом являются Овны, Близнецы и Стрельцы.

Козерог

Козероги в основном обрастают знакомыми в профессиональной среде. Но при этом не смешивают дружбу и работу. Настоящая дружба у Козерогов складывается редко. Одиночки по натуре, любят тех, с кем можно и помолчать, и поговорить о будущем. Ближе всего к Козерогу подбираются Тельцы, Девы, Козероги и Водолеи.

Водолей

Водолеи любят вечеринки, посиделки, прогулки до утра. Им нужны попутчики, которые по щелчку соберут чемодан и отправятся с ними в путь. Правда, приятели им быстро надоедают, и хочется чего-то новенького, с кем снова можно придумать приключение. У Водолеев запредельная фантазия — они всегда знают, как поднять настроение. Поэтому их так любят большие компании. Всегда рады встрече с Весами, Близнецами и Козерогом.

Рыбы

Рыбы очень впечатлительные, быстро проникаются добрым отношением. Они любят мечтать, наделять людей чертами, которых на самом деле у них нет, и в один момент разочаровываются. Зато когда находят человека по-настоящему искреннего, доброго, способного понять их, все становится на места. Отличными друзьями становятся Тельцы, Раки, Козероги и Рыбы.
Рамблер: последние новостиГороскоп на 24 марта 2024 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 24 марта 2024 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 24 марта 2024 года для каждого знака
Зодиак
Мужчины, которые даже не подумают пойти налево
Мужчины, которые даже не подумают пойти налево
Зодиак
Золушка или Джокер? Кем становятся разные знаки зодиака, когда напиваются
Оценили 3
Золушка или Джокер? Кем становятся разные знаки зодиака, когда напиваются
Зодиак
Знаки зодиака, которые кидаются в любовные отношения, как в омут с головой
Знаки зодиака, которые кидаются в любовные отношения, как в омут с головой
Зодиак
Рейтинг самых гордых знаков зодиака
Рейтинг самых гордых знаков зодиака
Нумерология
Что день рождения говорит о вашей сексуальной жизни
Что день рождения говорит о вашей сексуальной жизни
Гадания
Гадание на любовь: кто в вас тайно влюблен
Гадание на любовь: кто в вас тайно влюблен
Зодиак
Сколько лет живет каждый знак зодиака
Сколько лет живет каждый знак зодиака
Ванга
Знаки с особой энергетикой, которых опасалась сама Ванга
Знаки с особой энергетикой, которых опасалась сама Ванга
Гороскопы
Названы знаки Зодиака, в чьей жизни начнется череда успешных событий
Названы знаки Зодиака, в чьей жизни начнется череда успешных событий
[object Object][object Object]