Самые завистливые знаки зодиака

Вполне возможно, что всеми виной не ваш характер, а знак зодиака. Иногда судьба поступает несправедливо, но каждому в жизни даётся уникальный шанс использовать выгодную ситуацию себе во благо. Поэтому, если иногда вам кажется, что «другим достаётся больше», следует вспомнить, откуда возникло ваше благосостояние. Выбирайте более сложные цели, тогда вы сможете реализоваться и раскрыть свои способности.
Телец
Главный источник зависти и раздражения для этого знака зодиака кроется в том, что они часто оставляют недоделанные дела, их это беспокоит, поэтому кажется, что другие более собранные и успешные. Так что вас ожидает список обязательных мероприятий на ближайшее время и переоценка собственных стереотипов.
Рак
Увы, в мире нет ничего идеального, и тем более, это всего лишь ваше личное мнение. Достаточно того, что вы уверены в своей правоте, необязательно всем доказывать. Придётся забыть про грандиозные планы и громкие рукоплескания. Не нужно воспринимать чужие успехи, как собственные неудачи, вам никто не обещал карьерный рост и красную дорожку.
Водолей
Попытайтесь здраво взглянуть на окружающих, в одиночку очень сложно справиться с текущими проблемами. Почаще обращайтесь за помощью, не бойтесь показаться слабой и неуверенной. Сообща можно добиться значительных успехов, только в «минуту славы» постарайтесь расслабиться и не думать, что остальные получили больше, чем вы.