Знаки зодиака, которые остаются вечно молодыми

29 марта 2024 Зодиак Марианна Басс

Энергия молодости – вот чего не хватает многим людям, когда они чувствуют себя уставшими и не способными ни на что.

Фото: Кадр из фильма "Зачарованная"

Хотя некоторые из нас сохраняют позитивный настрой на протяжении всей жизни, умеют бесконечно пробовать жизнь на вкус и не стареть – по крайней мере, душой. О вечно молодых знаках зодиака читайте в этой статье. Близнецы Близнецы – самый «молодой» знак зодиака, недаром мы разместили его в самом начале. Это воздушный знак, и люди, рожденные под созвездием Близнецов, – воздушные в психологическом смысле. Они словно дети: постоянно хотят изучать что-то новое, любят свежие впечатления и никогда не унывают. Нет, Близнецы могут, конечно, грустить, но их жажда жизни всегда выигрывает. Если вы хотите получить заряд свежести и новизны, пообщайтесь с Близнецами. Вот только не стоит рассчитывать на то, что Близнецы будут серьезными и ответственными людьми – все-таки молодость не подразумевает такой надежности. Водолей Водолей очень похож на Близнецов своей одухотворенностью и тягой ко всему новому, необычному, интересному. Он также относится к воздушной стихии и потому славится своим легким нравом, любовью к постоянному движению и перемещению – как внутреннему, так и внешнему. Водолеи обычно выглядят моложе своих лет, они редко сильно полнеют и практически никогда не теряют тягу к новым впечатлениям. Это очень притягивает к Водолеям тех, кто не имеет такой внутренней легкости и нуждается в стимулировании интереса к жизни извне. Козерог Козероги поначалу кажутся, наоборот, этакими старичками и старушками, всезнающими и вечно недовольными. Но это только в самом начале жизненного пути! С течением времени Козероги молодеют – и телом, и душой. Они становятся более раскрепощенными, увлекающимися, их начинает интересовать вообще все. Козероги так похожи на детей, когда они не сдерживают себя и поддаются импульсу вечной жизни, бьющей прямо из глубины их сердца! Овен Овны вечно молоды, потому что они повинуются собственными желаниям и имеют очень хорошую связь с телом. Эта энергия, бьющая через край, дает Овнам неиссякаемый запас оптимизма и бодрости – основные атрибуты молодости, как физической, так и душевной. Овны всегда готовы начать что-то новое, они не устают от жизни и выглядят так, будто им всегда двадцать пять. Люди, которые попали под влияние Овна, тоже словно подзаряжаются молодостью и свежестью, они начинают мечтать и ставить себе цели, и готовы сразу к ним двигаться!