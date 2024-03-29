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Знаки зодиака, которые не боятся одиночества

29 марта 2024ЗодиакМарианна Басс

Современное общество уверено, что одиночество – грех, и абсолютно у каждого должна быть своя половинка. Но есть такие знаки, которым более, чем комфортно одним.

Знаки зодиака, которые не боятся одиночества
Фото: Кадр из сериала "Меломанка"

Для кого-то отсутствие отношений – свидетельство некоей неполноценности, а самый страшный вопрос – это сакраментальный вопрос от бабушек/тетушек и прочих родственников «Когда же ты выйдешь замуж?». Эти же шесть знаков зодиака все подобные вопросы с легкостью пропускают мимо ушей, наслаждаясь жизнью в одиночестве – и ничуть не беспокоятся, если с романтическими отношениями как-то не сложилось.

Козерог

Пусть окружающие считают Козерогов упертыми трудоголиками без капли воображения, в том, чтобы быть Козерогом с его бесконечным запасом энергии и амбиций, есть свои плюсы – особенно тогда, когда с отношениями не складывается. Интересно, что при этом, когда в жизни Козерога все-таки появляется вторая половинка, к отношениям Козероги относятся с той же серьезностью и целеустремленностью. Ну а если второй половинки нет и не намечается, Козероги не тратят время на такие малополезные и непрактичные вещи, как переживания по поводу неудач в личной жизни – зачем, ведь это не принесет никакой пользы или выгоды?

Дева

Велика вероятность, что, когда у Девы кто-нибудь спросит, почему она до сих пор не замужем, Дева приведет множество логичных аргументов, подкрепит их научными данными, блеснет статистикой и впечатлит собеседника настолько, что и он в итоге согласится, что одному быть все-таки проще и где-то даже приятней. К отсутствию личной жизни как таковой Девы относятся очень спокойно, рационализируя это самое отсутствие и объясняя его разумными доводами. Девы не тратят время на нерациональные переживания из-за того, что очередные отношения закончились разрывом.

Водолей

Вы наверняка сталкивались с людьми, общение с которыми заставляет задаваться вопросом – они вообще с нашей планеты? В случае с Водолеями такое происходит чаще, чем в случае с другими знаками зодиака – уж очень своеобразные это люди. И пусть эта своеобразность Водолеев порой приводит к тому, что неудач в личной жизни у них накапливается немало, благодаря ей же Водолеи по поводу этой самой личной жизни не переживают вовсе. Каждый день Водолея – это какие-то новые гениальные идеи, изобретения, возможности Где уж тут найти время на то, чтобы переживать по поводу собственного одиночества!

Овен

Я кому-то не нравлюсь? Ну, значит, плохой у него вкус! – примерно так можно описать отношение Овнов к такой стороне жизни, как романтические, да и вообще межличностные связи. Овны с их драйвом и кипящей жизненной энергией настолько нацелены на движение вперед, что размышления и переживания о прошлом считают совершенно бесполезной тратой времени. Да, когда Овнам отвечают взаимностью, вектор этой энергии меняется и направляется на человека, которого любит Овен (и который любит взамен). Но если на чувства Овна не отвечают – поверьте, ему есть, куда (и на кого) направить эту энергию вместо того, чтобы сидеть в уголочке и плакать по поводу несостоявшихся отношений.

Близнецы

Близнецы любят хорошую компанию, интеллектуальных собеседников и максимальную честность – из-за чего регулярно страдают. Если Близнецам нравится, скажем, ваша прическа – они честно скажут об этом, чтобы потом в 80% случаев оправдываться перед ревнивым партнером, расценившим это как флирт. Близнецы будут счастливы в отношениях только в одном случае: если их избранник достаточно уверен в себе, чтобы не ревновать и не сомневаться в честности Близнецов. В противном случае все эти «разборки» утомляют Близнецов негативной коммуникацией настолько, что они предпочитают оставаться в одиночестве и получать удовольствие от жизни и общения без чьего-либо неусыпного ревнивого контроля.

Рыбы

Рыбы – один из самых романтичных знаков зодиака, но это не означает, что, когда личной жизни у Рыб нет, они чувствуют себя потерянными и неполноценными. Рыбы отличаются мечтательностью, хорошим воображением, мягким, добрым нравом – все это означает, что вокруг них всегда много людей, готовых поддержать и отвлечь, и много интересных дел, которыми можно заняться и получить от этого удовольствие. Да, Рыбы предпочитают находиться в отношениях вместо того, чтобы проживать жизнь в одиночку, для них существование «в паре» чисто психологически намного комфортней. Но в ожидании «той самой, единственной» второй половинки Рыбы от этого самого одиночества не страдают.
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