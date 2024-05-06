Успех и деньги придут в ваш дом: гороскоп на май от Анжелы Перл

Анжела Перл – астролог и блогер.

Известна своими позитивными прогнозами для каждого знака зодиака. Ее предсказания основаны на картах Таро и положении планет. Рассказываем, что сулит май разным знакам зодиака.

Овен

Для Овнов май станет месяцем обновления и открытий. Это может быть новым масштабным проектом, планирование поездки за границу или начало обучения. Также у представителей этого знака зодиака будет карьерный прорыв, если вы начнете прислушиваться к мнению более авторитетных людей – преподавателей или руководителей.

Телец

Тельцам этот месяц захочется провести в одиночестве и уединении. Окружающие будут пытаться вытащить вас в любое другое место, помимо дома, но вы будете отказываться. Однако также у представителей этого знака в мае планируются оглушительные успехи – это может быть связано с бизнесом, учебой или отношениями.

Близнецы

Близнецам в мае будет непросто – преимущественно из-за того, что часть планов будет нарушена. Изменить привычное течение времени получится только у одного человека – властного и упрямого мужчины. При этом, у вас будет возможность реализовать давние планы. Если раньше судьба связывала вас по рукам и ногам, то в мае вы найдете выход.

Рак

Раков в мае ждет неожиданная встреча. Это будет человек, который повлияет на вас в духовном смысле и даже может изменить мировоззрение. Будьте готовы к сюрпризам, радостным новостям, неожиданным путешествиям и другим внезапным событиям. Вам в мае обязательно повезет, если вы примите уроки судьбы.

Лев

Львов в мае ждет признание. Это может быть премия за профессиональные достижения, или подарок от родителей. В мае у всех в вашей семье все будет хорошо, поэтому вы наконец-то сможете ненадолго расслабиться и отпустить контроль. Можно съездить в отпуск за границу или отдохнуть на природе.

Дева

Дев в мае ждет смена статуса в отношениях. Это может быть начало новых отношений, разрыв старых или брак. В начале мая возможно желание уединиться и отказаться от части проектов – не противоречьте своим чувствам, возьмите отпуск и отдохните – вы это заслужили.

Весы

Весам стоит приготовиться к тому, что что-то в вашей жизни станет четче и яснее, появятся новые возможности, которые будут кричать о будущем успехе. Для исполнения желаний и целей вам необходимо применить свою мудрость и взять на себя ответственность. Тогда у вас откроются новые возможности, которые изменят всю жизнь.

Скорпион

Скорпионов в мае ждет свобода во всех смыслах. Если раньше вы чувствовали, что вас что-то сковывало или связывало, то теперь вы можете действовать так, как захотите. Вы станете более решительны, и это поможет вам разрешить проблемы, которые копились уже давно. Поэтому не бойтесь действовать.

Стрелец

В мае Стрельцов ждет очень много работы. Это не обязательно связано с основной деятельностью – может быть работа над собой, ошибками, своим внешним видом или отношениями с людьми. Будьте готовы к тому, что придется столкнуться со сложностями. Однако не стоит бояться – все дела обязательно разрешатся в вашу пользу.

Козерог

У Козерогов май будет связан с бизнес-делами. Если вы давно хотели открыть свое дело – самое время начать. Если уже занимаетесь предпринимательством – ждите увеличения прибыли. Тем, кто работает в найме, можно просить повышения или искать другую работу. В финансовых вопросах вас ждет успех, поэтому старайтесь сфокусироваться на деньгах.

Водолей

В мае Водолеев ждет путешествие или дальняя поездка, которая может изменить жизнь. Это также может быть связано с переездом в новое жилье. Однако стоит быть готовым к тому, что кто-то может разбить вам сердце. Переживания могут показаться очень сильными, но на самом деле травмирующая ситуация станет точкой роста – не бойтесь своих негативных эмоций.

Рыбы

Для Рыб май станет месяцем исполнения мечт. Все, что вы хотели или давно планировали, сбудется в мае. Рыб ждут большие перемены с масштабной трансформацией. На первый взгляд ситуация может показаться неприятной, но даже негативные эмоции помогут сильно изменить вашу жизнь и сделают из вас нового человека.