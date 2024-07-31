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Самые скучные и душные знаки зодиака

31 июля 2024ЗодиакМарианна Басс

Все любят общаться с людьми веселыми и интересными, которые умеют поддержать разговор на небанальную тему, однако много ли таких людей?

Самые скучные и душные знаки зодиака
Фото: Image by bearfotos on Freepik

О том, представители каких знаков зодиака отличаются особенной душностью, читайте в этой статье.

Рак

Причина того, что Рак душный, кроется в его уязвимой эмоциональности. Раки испытывают миллион чувств в секунду, поэтому стараются побольше молчать и избегать столкновений, на которые у них больше нет сил. Поэтому часто они прикидываются ветошью и не отсвечивают, а все вокруг считают их скучными. Ну что ж, если такова цена спокойствию

Дева

Девы по праву считаются одними из самых душных знаков зодиака, потому что они слишком педантичные и правильные. Они задушат своей идеальностью кого угодно, но в первую очередь – самих себя и самых близких. С другой стороны, такая скучность имеет свои плюсы: Девы действительно могут концентрироваться на главном, не метаться из стороны в сторону и продолжать отстаивать свои душные взгляды даже тогда, когда весь мир сошел с ума.

Рыбы

Душность Рыб – это их вечная погруженность в себя и отрешенность от реальности. Они настолько зациклены на чем-то своем, на своих прошлых травмах и будущих неудачах, что порой невыносимы для своего окружения. Рыбы часто ноют и жуют мыслительную жвачку, особенно если они не нагружены работой и ответственностью. Кстати, чувство юмора Рыб иногда бывает очень хорошим, но шутят Рыбы довольно редко, чтобы ничто не нарушало их тоскливо-депрессивно-душного настроения, в котором они привыкли жить.

Телец

Тельцы душные, потому что очень уж приземленные. Если вы хотите получить освежающую информацию, небанальный взгляд на какой-то вопрос – не спрашивайте их. Они будут говорить вам ленивые, правильные, но абсолютно не вдохновляющие вещи, которые вы и так знаете. Впрочем, также Тельцы очень любят разного рода удовольствия, и могут быть чуть менее скучными, если речь зайдет о вкусной еде, комфорте и развлечениях. Но делать большую ставку на то, что вам будет всегда интересно с Тельцом – неразумно. Телец интроверт, малоэмоционален и не склонен к переменам. Поэтому не то чтобы душнит, но просто не разрешает открыть форточку, даже когда все уже задыхаются, потому что Тельца может продуть.

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