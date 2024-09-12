Знаки зодиака, которые всегда гнут свою линию

12 сентября 2024 Зодиак Марианна Басс

Есть знаки зодиака, которые славятся своей несгибаемой волей и настойчивостью, всегда следуя собственным принципам, несмотря на мнения и обстоятельства.

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