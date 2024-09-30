Знаки зодиака, которые будут вечными врагами

Бывает, видишь человека и сразу понятно: ничего хорошего от него ждать не стоит.

Не сложатся отношения, как ни пытайся. Объяснение этому – изначальная астрологическая несовместимость. О том, какие знаки зодиака будут вечными врагами, читайте в этой статье.

Козероги и Близнецы

Они никогда не найдут общих точек соприкосновения, потому что Козероги тянутся к системе, а Близнецы то и дело хотят из этой системы выскочить, да еще и саму систему сломать. Козероги сразу вычисляют этих легковесных безответственных пташек, а Близнецы за километр чуют дотошных зануд и перфекционистов Козерогов, поэтому предпочитают держаться друг от друга подальше.

Лев и Овен

И Лев, и Овен – люди яркие и огненные. Но если Овен просто хочет, чтобы все его желания были исполнены, то Лев сильно обеспокоен тем, как будут его воспринимать другие, когда увидят, что желания Льва исполняются беспрекословно (причем окружающими). И вот когда встречаются Лев и Овен, происходит конфликт своевольного Овна и нарциссичного Льва: Овен не подчиняется, Лев не отступает и пытается заставить Овна служить, и температура накаляется. Чем раньше они разойдутся, тем лучше, но поскольку они оба горячие, взаимодействие затягивается.

Рак и Водолей

Раки очень эмоциональны, Водолеи же предпочитают отстраняться от чувств, которые мешают им быть осознанными и следовать собственным устремлениям. Когда они пытаются сделать что-то вместе, ничего не работает, потому что они даже не могут договориться. Раки считают Водолеев бездушными и расчетливыми, Водолеи крутят пальцем у виска, называя Раков сумасшедшими и истеричными. Лучше бы им просто не сталкиваться.

Скорпион и Дева

У этих двух есть общая точка соприкосновения: и Скорпион, и Дева мечтают о том, чтобы их цели были достигнуты. Но только Скорпионы предпочитают достигать их непредсказумыми способами, а вот Девы двигаются исключительно проторенными дорогами. Скорпионы считают Дев слишком правильными, душными и жесткими, а Девы же ненавидят Скорпионью драматичность и смелость. Они могли бы образовать непобедимый дуэт, но на дух друг друга не переносят.

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