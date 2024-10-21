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Какой любовник будет лучшим для вас по знаку зодиака

21 октября 2024ЗодиакМарианна Басс

Какого же мужчину выбрать себе в пару?

Какой любовник будет лучшим для вас по знаку зодиака
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Овен

Женщина-Овен нуждается в понимающем и заботливом любовнике, но и достаточно сексуальном. Дело в том, что эти огненные дамы очень непросто психологически расслабляются, поэтому и партнер должен быть довольно мягким и дипломатичным. Как, например, Весы.

Телец

Женщины-Тельцы обворожительны и умны, но слегка медлительны. Ладно, давайте начистоту: они очень и очень медлительны. Поэтому в качестве любовника им пойдет кто-то проворный и скоростной, типа Близнецов.

Близнецы

Женщины-Близнецы – легкие и воздушные, они такие неуловимые, порой и сами не понимают, чего от себя ждать. Поэтому в любовники им нужен кто-то стабильный, но не давящий своим авторитетом (это Близнецов пугает и заставляет скрываться). Этим кем-то мог бы стать, допустим, Лев.

Рак

Женщины-Раки очень мнительны и эмоциональны, и для разжигания внутреннего огня они нуждаются в полностью безопасной обстановке. Организовать ее может не всякий, но вот какой-нибудь Козерог или Дева точно справится идеально.

Лев

Львицы – хорошие любовницы, которые хотят чтобы им это подтверждали регулярно, громко и бескомпромиссно. Справиться с такой задачей, легкой только на первый взгляд, сможет, пожалуй, тот, кто не слишком зациклен на собственном великолепии, навроде Рыб.

Дева

Дева в качестве любовницы очень прагматична, даже слишком. Поэтому ей нужен кто-то безумный, эмоциональный. Может, Скорпион? Нет, это слишком, пожалеем Дев. А вот фриковатый Водолей вполне подойдет.

Весы

Женщины-Весы такие романтичные, нежные слова они ценят больше, чем сам секс. Поэтому им нужен кто-то поматериалистичнее, но такой же эстет, как и они сами. Что ж, это Телец.

Скорпион

Скорпион-женщина – это героиня сериала. Сексуальная, страстная и ищущая драмы. Обычно это многих пугает, не каждый может выдержать такой напор. Кроме, наверное, Рака, которого не удивить накалом эмоций и Козерога, который любит пожестче (но это секрет).

Стрелец

В любовники женщине-Стрельцу нужен кто-то заводной и неунывающий, с одной стороны, и более здравомыслящий, с другой. Обычно сложно найти такого человека, но Овны могут совмещать эти две противоположности.

Козерог

Женщина-Козерог – самая строгая любовница из всех. И самая стойкая. Поэтому в партнеры ей нужен кто-то сильный, но легкий. Может, Рак? Рыбы тоже подойдут.

Водолей

Любовником женщины-Водолея может стать практически любой представитель зодиака. Дело в том, что Водолейка имеет способность подстраиваться под своего партнера и получать от этого истинное удовольствие.

Рыбы

Рыбам нужен кто-то заботливый и теплый, даже горячий. Подойдут все представители огненных знаков, а также Телец.

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