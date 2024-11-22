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Как украсить дом к Новому 2025 году, чтобы притянуть удачу

22 ноября 2024ЗодиакМарианна Басс

Всем известно, что наступающий 2025 год – это год Зеленой Деревянной Змеи, и мы должны создать все условия для змейки, чтобы год нас по-настоящему порадовал.

Как украсить дом к Новому 2025 году, чтобы притянуть удачу
Фото: Image by freepik

Что любит Змея? Спокойствие, невозмутимость и мудрые решения. Именно такая атмосфера и должна быть создана у вас дома.

Начнем, пожалуй, с материалов. Поскольку Змея Деревянная, то и предпочтение надо отдавать декору из дерева и бумаги: игрушки для елки, гирлянды, фонарики – есть где разойтись. Закажите елочные игрушки из дерева, среди которых будут зеленые змейки, и удача точно придет в ваш дом!

Несмотря на то, что цвет хозяйки года – зеленый, она любит не только его. Исходя из особенностей характера змеи, можно сказать, что также по нраву ей будет бордовый, золотой, белый и черный – благородные и спокойные цвета. Змея, конечно, величественное создание, и комфортно ей будет только в королевской обстановке.

Можно купить небольшой новый ковер и шторы изумрудно-зеленого или цвета морской волны. Они будут прекрасно гармонировать с главным украшением Нового года – елкой! Кстати, в этом году елка будет очень желательна, даже если вы не привыкли покупать ее. Во-первых, это дерево, во-вторых, это зеленое дерево – полное попадание! Зеленая Деревянная Змея будет в восторге, если вы принесете ей натуральную ель, а не искусственную. Впрочем, защитников экологии она тоже одобряет, ведь они «зеленые».

Змея нуждается в спокойствии и неторопливости, поэтому ваш декор дома должен источать атмосферу скорее этакой лаунж-зоны, а не комнаты для игр в торговом центре. Мягкий приглушенный свет (возможно, вы выберете зеленые абажуры для ламп), бархатистые ткани, глубокие таинственные ароматы для дома – тысяча раз да!

И немного о том, что особенного могут добавить в интерьер представители четырех стихий зодиака. Тельцы, Девы и Козероги, так как они относятся к земной стихии, должны сделать ставку на свою приверженность всему стабильному и спокойному и добавить в интерьер праздничного дома что-то простое и привычное, даже консервативное: звезду на елку, раритетные елочные игрушки вашей бабушки, небрежно накинутые коричневые покрывала на диван и кресла. Пусть Змее у вас будет привычно и уютно – вряд ли она найдет что-то подобное у представителей других стихий.

Раки, Рыбы и Скорпионы – ваша фантазия пусть не знает границ! Водная тематика очень нравится хозяйке года, как и все волшебно-мифическое. Быть может, добавить чуть восточной тематики в интерьер?

Представители стихии воздуха – Весы, Близнецы и Водолеи – могут добавить деталей, которые привнесут немного философичности – ловец снов из дерева в зеленых оттенках? Деревянный кувшин вроде того, из которого под дудочку извивается прекрасная змейка? Пожалуй, да.

И наконец, Львы, Стрельцы и Овны, как самые страстные и яркие, смогут добавить немного огня и тем самым не спугнут осторожную Змею. Вы можете использовать более яркие цвета и неожиданные решения, однако не забывайте о том, что хозяйка года все же любит выдержку и ум. Сообразите что-то роскошное и интеллектуальное у себя дома, и Змея это очень оценит.

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