Самые капризные мужчины по знаку зодиака

Капризность принято считать исконно женской чертой, однако многие мужчины дадут фору женщинам по части собственной изнеженности.

О том, представители каких знаков зодиака возглавляют парад капризуль, читайте в этой статье.

Рак

Раки традиционно считаются самыми чувствительными, и когда речь заходит о мужчине-Раке, ничего не меняется. Он мнителен, эмоционален, не любит терпеть дискомфорт. Наверное, не стоит говорить о том, что из всего этого и складывается капризность? Да, это так. Что тут можно посоветовать? Берегите своего мужчину-Рака, почаще разговаривайте с ним и кормите горячей едой – это их очень успокаивает.

Близнецы

Капризность мужчины-Близнеца заключается в том, что он очень непостоянен. Его желания меняются с космической скоростью, поэтому окружающим он кажется капризным, сомневающимся, нерешительным. Более того, из-за его капризов часто срываются планы, в которых замешаны другие люди – надо ли говорить, как они бывают недовольны? Так что если вы вдруг недовольны каким-то мужчиной-Близнецом – лучше оставьте свою обиду. Он не изменится.

Рыбы

Мужчины, рожденные под знаком Рыб, обладают нежным характером, который иногда поворачивается своей темной капризной стороной. Мужчины-Рыбы склонны слишком преувеличивать значимость проблем в своей жизни, и поэтому часто они скатываются в нытье, которое надоедает всем вокруг. Несмотря на это, они просто милашки и им многое прощается!

Весы

Мужчины-Весы бывают слишком нежными, капризными и утонченными. Все потому, что собственные желания они понимают прекрасно, но вот делать что-то для их исполнения им трудно, и они предпочитают напустить на себя особый вид, чтоб привлечь тех, кто сделает все за них. Поэтому можно сказать, что мужчины-Весы используют свою капризность, чтобы достигать своих целей. Очень, очень коварно!

Лев

Капризность мужчин-Львов обусловлена их желанием всем нравиться и собирать аплодисменты везде и всегда. Поэтому им невыгодно вести себя слишком напористо и по-мужски, они всегда немного изнеженные, любящие комфорт, ценящие свои собственные ощущения (и порой пренебрегающие чужими чувствами, да). Если вы захотите что-то получить от такого мужчины, надо будет сделать так, чтобы это что-то было именно его капризом. Потому что до ваших мужчине-Льву нет никакого дела