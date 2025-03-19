Самые жестокие мужчины в гороскопе

О том, что мужчины бывают жестокими, известно всем.

Возможно, некоторая жесткость и циничность является обратной стороной их смелости и доблести, но все же сталкиваться с мужской безжалостностью мало кому хочется. О том, мужчины каких именно знаков зодиака бывают самыми жестокими, читайте в этой статье.

Овен

Овны известны своей высокой энергией, импульсивностью и агрессивностью. Они всегда готовы к завоеваниям, для которых им часто приходится заходить на чужие территории. Разумеется, мало кто этому бывает рад, поэтому Овну постоянно приходится противостоять чужой силе и чужой воле. Поэтому регулярно он совершает довольно жесткие действия, которые не находят понимания и у тех, на кого он нападает, и даже у тех, кто Овна поддерживает. Впрочем, вторые иногда бывают довольны тем, что их близкий человек – настоящий завоеватель.

Скорпион

Скорпионов традиционно считают самыми драматичными и жестокими, особенно когда речь заходит о мужчинах. Что ж, все правда: мужчины-Скорпионы порой так сильно чего-то хотят, что их не останавливают чужие желания и чувства, они готовы буквально смести все на своем пути. Кроме того, мужчины-Скорпионы часто озабочены желанием мести, так что их жестокая энергия не имеет границ. Горе тому, кто решит противодействовать мужчине-Скорпиону!

Козерог

Козероги известны своей жесткостью и целеустремленностью. Если мы говорим о мужчинах-Козерогах, то они вдобавок склонны к мелочному контролю и доминированию над всем и вся. Могут заставлять людей делать то, что нужно Козерогам, причем не заботясь о том, сколько чужого ресурса они отнимут в итоге. Мужчину-Козерога интересуют другие люди только с точки зрения того, что они могут ему дать. Или как он их может использовать, если говорить совсем точно.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы бывают жестоки потому, что они слабо осознают свои и чужие границы. Точнее, они не ощущают, что есть какой-то предел их власти, распространяя свое влияние на всех и вся. Они могут требовать исполнения своих сиюминутных потребностей, могут вести себя грубо и хамовато, давить и подчинять только потому, что не могут справиться со своими мощными внутренними импульсами, направленными на захват чужого и удовлетворение себя любимого.

Дева

Мужчины-Девы традиционно считаются самыми тираничными и жестокими – и это сильно похоже на правду. Они так зациклены на своем порядке, мнении и своих личных целях, что общаться с ними порой совершенно невозможно. Либо вы идете с ними в ногу, либо они вам эту ногу оторвут (чтобы вы не топали ею слишком громко). Мужчины-Девы отличаются прохладным характером, не приемлют сентиментальностей и не понимают, что значит «не хочу», если «надо».

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