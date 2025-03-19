ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Самые жестокие мужчины в гороскопе

19 марта 2025ЗодиакМарианна Басс

О том, что мужчины бывают жестокими, известно всем.

Самые жестокие мужчины в гороскопе
Фото:  Image by freepik

Возможно, некоторая жесткость и циничность является обратной стороной их смелости и доблести, но все же сталкиваться с мужской безжалостностью мало кому хочется. О том, мужчины каких именно знаков зодиака бывают самыми жестокими, читайте в этой статье.

Овен

Овны известны своей высокой энергией, импульсивностью и агрессивностью. Они всегда готовы к завоеваниям, для которых им часто приходится заходить на чужие территории. Разумеется, мало кто этому бывает рад, поэтому Овну постоянно приходится противостоять чужой силе и чужой воле. Поэтому регулярно он совершает довольно жесткие действия, которые не находят понимания и у тех, на кого он нападает, и даже у тех, кто Овна поддерживает. Впрочем, вторые иногда бывают довольны тем, что их близкий человек – настоящий завоеватель.

Скорпион

Скорпионов традиционно считают самыми драматичными и жестокими, особенно когда речь заходит о мужчинах. Что ж, все правда: мужчины-Скорпионы порой так сильно чего-то хотят, что их не останавливают чужие желания и чувства, они готовы буквально смести все на своем пути. Кроме того, мужчины-Скорпионы часто озабочены желанием мести, так что их жестокая энергия не имеет границ. Горе тому, кто решит противодействовать мужчине-Скорпиону!

Козерог

Козероги известны своей жесткостью и целеустремленностью. Если мы говорим о мужчинах-Козерогах, то они вдобавок склонны к мелочному контролю и доминированию над всем и вся. Могут заставлять людей делать то, что нужно Козерогам, причем не заботясь о том, сколько чужого ресурса они отнимут в итоге. Мужчину-Козерога интересуют другие люди только с точки зрения того, что они могут ему дать. Или как он их может использовать, если говорить совсем точно.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы бывают жестоки потому, что они слабо осознают свои и чужие границы. Точнее, они не ощущают, что есть какой-то предел их власти, распространяя свое влияние на всех и вся. Они могут требовать исполнения своих сиюминутных потребностей, могут вести себя грубо и хамовато, давить и подчинять только потому, что не могут справиться со своими мощными внутренними импульсами, направленными на захват чужого и удовлетворение себя любимого.

Дева

Мужчины-Девы традиционно считаются самыми тираничными и жестокими – и это сильно похоже на правду. Они так зациклены на своем порядке, мнении и своих личных целях, что общаться с ними порой совершенно невозможно. Либо вы идете с ними в ногу, либо они вам эту ногу оторвут (чтобы вы не топали ею слишком громко). Мужчины-Девы отличаются прохладным характером, не приемлют сентиментальностей и не понимают, что значит «не хочу», если «надо».

Читайте также:

Рамблер: последние новостиСамые жестокие мужчины в гороскопеГороскоп на 20 марта 2025 годаЛюбовный гороскоп на 20 марта 2025 года для каждого знака
Зодиак
Астролог рассказала, кому в 2025 году нельзя вступать в брак
Астролог рассказала, кому в 2025 году нельзя вступать в брак
Зодиак
Тамара Глоба предрекла в 2025 году важные события для всех знаков зодиака
Тамара Глоба предрекла в 2025 году важные события для всех знаков зодиака
Политика конфиденциальностиУсловия использования