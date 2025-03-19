Самые жестокие мужчины в гороскопе

Возможно, некоторая жесткость и циничность является обратной стороной их смелости и доблести, но все же сталкиваться с мужской безжалостностью мало кому хочется. О том, мужчины каких именно знаков зодиака бывают самыми жестокими, читайте в этой статье.
Овен
Скорпион
Козерог
Стрелец
Мужчины-Стрельцы бывают жестоки потому, что они слабо осознают свои и чужие границы. Точнее, они не ощущают, что есть какой-то предел их власти, распространяя свое влияние на всех и вся. Они могут требовать исполнения своих сиюминутных потребностей, могут вести себя грубо и хамовато, давить и подчинять только потому, что не могут справиться со своими мощными внутренними импульсами, направленными на захват чужого и удовлетворение себя любимого.
Дева
Мужчины-Девы традиционно считаются самыми тираничными и жестокими – и это сильно похоже на правду. Они так зациклены на своем порядке, мнении и своих личных целях, что общаться с ними порой совершенно невозможно. Либо вы идете с ними в ногу, либо они вам эту ногу оторвут (чтобы вы не топали ею слишком громко). Мужчины-Девы отличаются прохладным характером, не приемлют сентиментальностей и не понимают, что значит «не хочу», если «надо».
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