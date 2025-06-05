Мерзавцы по знаку зодиака

И разные знаки зодиака проявляют свои негативные качества по-разному. О том, что такого мерзкого есть в представителе каждого знака зодиака, читайте в этой статье.
Овен
Овнов можно назвать мерзавцами тогда, когда они в погоне за удовлетворением своих желаний и сиюминутных импульсов абсолютно не интересуются чужими границами, забирают то, что им не принадлежит. Овен запросто может соврать и надавить, чтобы получить свое. Ну не мерзавец ли?
Телец
Тельцы – мерзавцы, потому что им абсолютно все равно, что вы чувствуете. Главное, чтобы сам Телец был в тепле и сытости, а чужие эмоции его не интересуют. Да что там, его не интересуют даже свои – в центре внимания Тельца только материальное.
Близнецы
Близнецов можно назвать настоящими мерзавцами из-за их вранья. Они и глазом не моргнут, если им надо обвести вас вокруг пальца, чтобы сбросить с себя ответственность. Обещания? Они их просто не помнят, хотя раздают направо и налево.
Рак
Раки настолько чувствительны, что думают только о себе и о своих чувствах. Они могут вести себя по-настоящему безжалостно, будучи абсолютными мерзавцами, просто если вы гладите их против шерсти. Был ласковым котиком – стал злющим тигром, готовым вас порвать – это про Раков.
Лев
Львы настолько тщеславны, что готовы продать мать родную за деньги и славу. Моральные категории интересуют их только в том случае, если надо сделать вид, что они их интересуют, чтобы быть принятыми в обществе. Ну не мерзавцы ли?
Дева
Девы – самые настоящие мерзавцы, и вот почему: ради порядка они готовы на все. Причем порядок они понимают очень по-своему, чаще всего их порядок напоминает тюрьму без окон и без дверей. Дева будет мучить вас, пока вы не взвоете, требовать от вас соблюдения глупых правил и критиковать за то, что у вас ничего не получается. Какая мерзость!
Весы
Весы такие милые, что язык не поворачивается назвать их мерзавцами, однако это так. За вашей спиной они расскажут о вас такое, чего вы сами о себе не знали и никогда не могли бы придумать. Для чего они это делают? Чтобы занять ваше место, конечно. Вот мерзавцы!
Скорпион
Скорпионы единственные, кто гордо сам называет себя мерзавцем. Они любят все темное, теневое, поэтому пестуют ту свою часть, которая не считается с чужими чувствами и моральными нормами. Поэтому можно сказать, что Скорпионы только делают вид, что они мерзавцы, на самом же деле они ангелы.
Стрелец
Стрельцы обожают залезать на чужую территорию – как физическую, так и эмоциональную. Еще они имеют проблемы с удержанием собственных импульсов, поэтому если мерзавцу Стрельцу что-то от вас надо – берегитесь. Действуют они тоньше, чем Овны, а ущерба, как правило, больше.
Козерог
Козерогам ничего кроме денег не надо, поэтому они – самые настоящие мерзавцы. С другой стороны, весь их вид об этом говорит, они хотя бы не обманывают вас. Что ж, спасибо за честность!
Водолей
Водолеи обычно такие душки, однако порой бывают настоящими мерзавцами. Дело в том, что они очень свободолюбивы, и как только кто-то или что-то наступает на горло их песне, они начинают убивать. Метафорически, конечно.
Рыбы
Рыбы почетно занимают первое место среди всех мерзавцев, потому что более лживых и беспринципных людей на свете не существует. Хотя кажутся они такими душками!
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