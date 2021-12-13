Новогодние обряды 2022 – Рамблер/Гороскопы

Каждый с нетерпением ждёт Нового года. Это — волшебный праздник, когда исполняются самые заветные мечты и желания.

Новогодние обряды 2022

Каждый с нетерпением ждёт Нового года. Это — волшебный праздник, когда исполняются самые заветные мечты и желания. Кто-то хочет оставить в уходящем году старые обиды на родных и друзей, кто-то хочет привлечь удачу, а кто-то — найти новую работу или встретить вторую половинку. В канун Нового года многие устраивают гадания, проводят магические обряды и таинственные ритуалы, а также следят за приметами. Мы поделимся с вами специальными рекомендациями для привлечения денег, удачи, здоровья и любви в наступающем году Голубого Тигра.

Предновогодние ритуалы

Новый год – время волшебства, в которое верят не только дети, но и их родители. Если малыши ждут подарков от доброго Дедушки Мороза, то взрослые — перемен. Чтобы изменить жизнь к лучшему и решить накопившиеся проблемы, многие прибегают к различным предновогодним обрядам.

Ритуалы на Новый 2022 год можно проводить не только в канун праздника, но также за несколько дней до и после волшебной ночи. В народе говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Поэтому если вы хотите, чтобы задуманное сбылось, и жизнь заиграла яркими красками, стоит хорошо подготовиться к празднику, уделив внимание малейшим деталям. И начать такую подготовку лучше заранее.

За несколько дней до Нового года

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Советуем осознанно начать проводы старого года уже в двадцатых числах декабря. Нужно постараться освободиться от всего лишнего в своей жизни. Это касается ненужных дел, связей, неприятных ситуаций, отношений с окружающими, обременительных долгов. С ними лучше побыстрее закончить, поставив жирную точку с отрицательными энергетическими потоками уходящего года.

В предновогоднюю неделю у вас есть прекрасная возможность отработать карму за весь прошедший год и встретить новый с обновлённой энергией. Очистив прошлое, можно разрешить множество проблем с родными, наладить отношения с коллегами, друзьями, знакомыми. Основная цель предновогодних обрядов — рассчитаться с накопившимися долгами на энергетическом уровне и подготовиться к генерации новых, заветных желаний.

25 декабря — прекрасный день побыть наедине с собой. В спокойной обстановке вспомните лучшие моменты уходящего года, подумайте, что вы сделали правильно, а что — нет. Важно осознать свои истинные желания, чтобы определиться с вектором построения планов на предстоящий год.

26 декабря посвятите здоровью и спорту. Если у вас есть вредные привычки, то самое время избавиться от них. Побольше гуляйте, закаляйте дух и укрепляйте организм. В этот день также можно заняться уборкой, избавиться от старых и ненужных вещей.

27 декабря — отличное время для романтических свиданий, игр с детьми и горячих признаний в любви родным и близким.

28 декабря посвятите общению со своими родителями, попросите у них прощения, если чем-то обидели, проявите заботу. В этот день вы также можете заняться домашними заботами — но только если есть желание.

29 декабря — прекрасный день для налаживания взаимоотношений с любимыми. Попросите прощения у второй половинки, договоритесь, что в новом году будете друг друга оберегать.

30 декабря — хороший день для спонтанных покупок. Также это самое время для того, чтобы понять, занимаетесь ли вы правильным делом, или лучше попробовать свои силы в другой профессии.

31 декабря — время кардинальных перемен в жизни, радужных, оптимистичных планов. Этот день лучше всего посвятить общению с самыми родными и близкими.

В канун Нового года

Загадайте заветное желание и под каждый бой курантов повторяйте его. В момент, когда звук последнего удара повиснет в воздухе, мысленно закрутите энерговоронку: представьте, как положительная энергия ожидания перемен, предвкушения радости и счастья копится в вашем бокале. Сделайте медленный глоток и мысленно направьте энергетический поток в сердечную чакру, продолжая проговаривать про себя желание. Через двенадцать дней, утром тринадцатого января, напишите своё желание на листке бумаги, положите его в контейнер с водой, капните туда немного любимого парфюма и уберите на двенадцать часов в морозильную камеру. Перед тем, как лечь спать, зажгите свечи, выньте контейнер из холодильника и поставьте рядом с кроватью. Лёд начнет оттаивать, а это станет символом того, что желание скоро исполнится.

В первые дни Нового года

Первые двенадцать дней года определяют, как он пройдет. Поэтому нужно настроиться на лучшее и ждать только хороших перемен.

1 января — прекрасное время для общения с родными и близкими, а также для того, чтобы ещё раз подумать над целями, которые вы ставите перед собой в новом году. Не скупитесь дарить положительные эмоции тем, кого любите, делитесь с ними радостью и хорошим настроением.

2 января. Этот день можно посвятить общению с теми, кого вы ещё не успели поздравить с праздником. Стоит уделить внимание хорошим знакомым, с которыми вы давно не виделись. Встречи с близкими принесут только положительные эмоции!

3 января. Посвятите этот день себе. Постарайтесь максимально расслабиться, на некоторое время отключившись от внешнего мира. Поставьте любимую композицию, зажгите аромасвечи, помедитируйте, доставьте удовольствие своему истинному «я».

4 января — лучший день для того, чтобы сделать первый шаг навстречу своей заветной мечте. Смелые желания сбываются только, если активно действовать и быстро двигаться в правильном направлении.

5 января. Лучше этот день посвятить уходу за собой. Сходите в SPA, посетите косметолога, наведайтесь к парикмахеру. Вступайте в Новый год красивой и ухоженной!

6 января — самое время для стратегического планирования. Вне зависимости от того, чем вы хотите заняться в наступившем году, составьте пошаговый план дальнейших действий и неукоснительно следуйте ему на пути достижения поставленной цели.

7 января. Этот день посвятите «семье». Проведите время с родителями, расскажите, как вы их любите, удивите приятным сюрпризом.

8 января — день возвращения в детство. Постарайтесь почувствовать себя снова ребенком и окунуться в атмосферу безудержного веселья, безусловного счастья, ярких впечатлений и необычных сюрпризов. Вместе с детьми сделайте поделки из любых подручных материалов — бумаги, пластилина, картона. Или же сотворите с помощью юных домочадцев настоящее кулинарное чудо — вкусный фруктовый пирог, украшенный ягодами и взбитыми сливками.

9 января. Если у вас есть вредные привычки, то этот день лучше всего подходит для того, чтобы избавиться от них.

10 января. Идеальное время для налаживания отношений в семье, с друзьями и на работе. Проанализируйте свое поведение, сделайте выводы, правильно ли вы поступаете по отношению к близким, и при необходимости сформулируйте варианты для изменения ситуации.

11 января. В этот день вам нужно четко определиться, что можно и даже нужно убрать из своей жизни. Проведите один несложный ритуал. Напишите на листке бумаги, что бы вы хотели навсегда забыть. Сожгите его и развейте пепел по ветру.

12 января. В этот день вам нужно найти талисман, который будет защищать вас на протяжении года. При выборе оберега полагайтесь на интуицию.

Обряды на привлечение любви

kleo.ru

Встречайте год Тигра красиво — с заженными свечами на столе, изысканным блюдами и дорогими напитками. На стол нужно обязательно поставить графин с чистой водой, лучше с родниковой. Только не пейте ее во время празднования — оставьте наутро. Вода зарядится атмосферой веселья и привлечет в жизнь чистые возвышенные чувства.

Для привлечения любви подойдет также следующий ритуал. Нужно сделать некрасивую куклу, которая будет символизировать одиночество. Эту куклу следует выкинуть в окно ровно в полночь, под бой курантов.

Обряды для здоровья

Перед праздником нужно сходить в храм, отстоять службу, принести домой святую воду и поставить ее за елкой. В полночь ёмкость с водой нужно поставить на подоконник, прочитать молитву о здоровье, и поместить внутрь красную церковную свечу. После чего нужно поджечь свечу и дать ей полностью сгореть. Утром этой святой водой, в которой горела свеча, нужно умыться всем членам семьи. Такой ритуал позволит справиться со всеми болезнями, которые преследовали домочадцев в минувшем году.

Также можно провести следующий обряд для здоровья. Приготовьте специальный отвар из целебных растений — ромашки, подорожника, цветков фиалки, столетника, шиповника, березовых почек — добавьте липового меда, остудите и подайте к новогоднему столу. Наполните этим целебным отваром бокалы и под бой курантов загадайте, чтобы все недуги и хвори остались в прошлом.

В сельской местности очень распространен предновогодний обряд, когда все болезни выметаются за порог. Только обычный веник не подойдёт для такого ритуала. Нужно по осени собрать целебные травы, связать их и высушить. До наступления Нового Года таким травяным веником следует вымести все комнаты, приговаривая: «Убирайтесь хвори, не нужны нам боле!» После обряда метлу нужно выкинуть, а лучше – сжечь.

Денежные обряды на Новый год

Чтобы в новом году у вас водились деньги, проведите вот такой ритуал. Заблаговременно наведите порядок в доме, уделив внимание малейшим деталям. Не стоит оставлять уборку на потом — вы можете что-то пропустить. Постарайтесь выбросить весь хлам, вымыть окна и полы, избавиться от пыли за шкафами и кроватями.

За несколько дней до праздника займитесь украшением дома. Поставьте елку и нарядите ее так, как вам нравится. Желательно использовать хотя бы часть новых игрушек. Важно, чтобы ёлочка была не искусственной. Подойдут также ветки сосны — их можно поставить в вазу с водой.

Когда пробьют куранты, под ёлочку положите блюдце с молоком, а под него — несколько монет или бумажные купюры. Наутро вылейте молоко, а заряженные энергетикой праздника деньги положите в кошелек. Теперь в новом году у вас не будет проблем с финансами.

Не следует встречать новый год с пустыми карманами — наполните их чем-то ценным. Позаботьтесь, чтобы в кошельке находилась крупная сумма. Кроме того, стоит побеспокоиться о своем наряде: он должен быть изысканным и красивым. Помните: как встретите новый год, так его и проведёте. Будьте на высоте!

Вот ещё несколько несложных в исполнении обрядов, которые помогут привлечь деньги:

в самый канун Нового года зажмите в руке монету и не выпускайте ее, пока бьют куранты;

украсьте елочку по фен-шуй, используя атрибуты, привлекающие деньги;

в полночь положите в морозилку мешочек с монетами и достаньте его только 13 января;

в последние мгновения уходящего года откройте входную дверь и выметете за порог все невзгоды и беды, после чего закройте дверь на все замки;

не ставьте на праздничный стол блюда с ракообразными, чтобы не «пятиться назад» в новом году;

забудьте про уборку в первый день наступившего года — это поможет избежать финансовых потерь.

Обряды на исполнение желаний

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Чтобы ваше заветное желание исполнилось в новом году, проведите следующий обряд. Напишите на листочках бумаги три самых заветных желания. Под бой курантов сожгите листочки, бросьте пепел в фужер, наполненный игристым вином, и выпейте содержимое залпом. И помните: сила ритуала зависит от того, насколько вы в него верите, насколько полагаетесь на магию и собственные силы. Если вы очень хотите, чтобы желания сбылось, то вас точно ждет успех.

Расскажем ещё об одном обряде на исполнение желаний. Вам понадобится тюбик с любым кремом. Важно, чтобы он был неначатым. В Новогоднюю ночь украсьте баночку с кремом и поставьте ее под елку. Когда будут бить куранты, вспомните свое самое сокровенное желание и проговорите его про себя. Используйте заряженный праздничной энергетикой крем осознанно и только по назначению — так вы приблизите момент исполнения мечты.

Обряды на удачу

Хотите, чтобы удача везде и всегда сопутствовала вам в новом году? Тогда в полночь положите под пятки подковы и не убирайте, пока не пробьют куранты. Для ритуала подойдут и подковы из бумаги. По окончании обряда их нужно убрать в укромное место. Лучше всего выделить специальный «уголок» для подков, где они будут храниться весь год. Проститься с атрибутом нужно будет 30 декабря наступившего года и подготовить новые.

Вот такие несложные обряды помогут вам избавиться от всего плохого и вступить в новый год с чистой энергетикой, добрыми помыслами и верой в лучшее!