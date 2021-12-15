Диджитал-прогнозатор Rambler&Co. Что ждёт в 2022?

Кому повезет с новыми проектами, а кого ждут зубастые дедлайны?

2022 подарит вам много новых проектов, даст возможность прокачать свои профессиональные скилы, но и знатно «прожарит» вас на огне дедлайнов. Если выдержите, станете не только новоиспечённым биг боссом, но еще и обзаведётесь суммой с несколькими нулями на своей карте. Смотрите диджитал-прогнозатор Rambler&Co, подготовленный совместно с «Рамблер/гороскопами».

Как бы вы ни упрямились, но в 2022 ваша жизнь круто изменится. Готовьтесь к мощному проекту, приятному клиенту или работе мечты. Первое время будет сложно поверить, что это происходит с вами, но скоро начнёте собой гордиться.

Вы наконец-то научитесь выстраивать свои личные границы и не дадите клиенту круглосуточно атаковать вас звонками и сообщениями. Это большой успех! Нервная система придёт в норму и появится больше сил, чтобы брать более крутые задачи. Или, например, чтобы пройти новые курсы по креативу или вышиванию крестиком. Или креативному вышиванию крестиком.

Начало года пройдет в огне горящих дедлайнов. Зато эти месяцы сделают ваши нервы железными, а заодно прокачают все навыки по полной. Уже в середине года сможете сменить чашку кофе на бокал с шампанским — ждите повышения.

Первая половина года будет довольно спокойной. Успеете подлечить нервную систему после вечных правок клиентов или сумасшедших KPI. Получится пересмотреть всё на Netflix, намедитировать на новый ноутбук и даже увидеть море не только на экране монитора. Запаситесь силами и вперед — творить по полной.

Вы привыкли быть суперзвездой отдела рекламы, PR или тусовки разрабов. Но в начале года придётся снять корону и много трудиться. Впрочем, KPI будут не смертельными, и уже летом вы вновь готовы принимать комплименты за невероятную рекламную кампанию, охватный пресс-релиз или идеально работающий код.

Если в начале года вас будет пугать ответственность, то уже весной вы станете с ней лучшими подружками. Благодаря чему захватите тотальный контроль над всеми проектами, получите славу и любовь коллег, а также возможность устроить digital-детокс на все выходные. Успех!

В 2022 в вас проснутся супергеройские силы: без труда сможете и презентацию перед клиентом защитить, и закрыть все дедлайны до их самовозгорания. Итог — большая любовь коллег и не менее большая премия. Как раз хватит, чтобы подзарядить батарейки от солнечной энергии где-то на белоснежном пляже.

В 2022 вам нужно провести тотальную чистку: удалить всё ненужное на компьютере и смартфоне, разобрать почту и избавиться от проектов, которые высасывают из вас все соки. В итоге появятся силы и время, чтобы придумать новые креативные концепции.

В начале года вы прокачаете в себе навыки нетворкинга и сумеете подружиться со всеми коллегами и клиентами в индустрии. Это сработает — вас ждёт много новых проектов и задач, с которыми успешно справитесь и получите премию, а то и не одну.

Вас разрывает от огромного количества идей — время показать, на что вы способны. Ради такого можно отказаться от тусовок в баре. Вместо этого сможете собрать команду и реализовать настолько крутой кейс, что его слава осветит вам путь на Олимп сферы диджитал.

Как бы вам ни шли розовые очки, в 2022 придется их снять и погрузиться в суровую реальность KPI, отчётов и правок. Если сумеете пройти школу диджитальной жизни, получите новое звание и премию за заслуги.

В начале года вы как профессиональная ищейка будете искать возможности для роста. И даже их реализовывать. В середине года вас настигнет тонна отчётов и задач. Зато в итоге награда найдет своего героя.