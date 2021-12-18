Гороскоп для Тельца на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Тельцу в грядущем году.

Для Тельцов 2022 год станет переломным и запоминающимся. Это год, полный как кризисов и шоков, так и высоких достижений, судьбоносных событий. Почему? Потому что есть сразу несколько астрологических трендов, проходящих по этому знаку. Во-первых – это Уран, который находится в знаке Тельца с 2017 года. Эта планета движется очень медленно, и проходит один знак зодиака за 7 лет. Таким образом, в 2022 году Уран пройдет уже больше половины пути, и повлияет на тех Тельцов, которые родились в период с 5 по 15 мая.

Уран – планета неожиданностей и сюрпризов, и любое событие, которое формируется данной планетой, тоже – резкое и нежданное. Как гром среди ясного неба. Может случиться то, чего вы совсем не планировали. Прохождение Урана по Солнцу может дать как быстрый брак, так и внезапный развод, как внеплановый переезд, так и неожиданную смену профессии. На таком аспекте мы можете увлечься астрологией, поскольку именно Уран является покровителем этого учения. Особенно сильна будет вероятность таких событий в период его статичности: в конце января и в конце августа.

Следующий сильный тренд – затмения на оси Телец-Скорпион в новом году. Затмения – мощный судьбоносный фактор, отмеряющий ход нашей жизни. Большинство ярких событий в жизни, как плохих, так и хороших, происходят именно на затмениях. Чтобы понять, в какой сфере будет событие, можно вспомнить, что было 19 и 9,5 лет назад. Скорее всего, снова проиграются эти же темы. Не буквально, конечно. Например, 19 лет назад вы стали мамой, а сейчас – станете бабушкой. Или 9,5 лет назад вы уехали далеко от родины на ПМЖ, а сейчас – вернетесь.

Еще один фактор – гармоничная связь Юпитера, который будет находится в знаке Рыб, с вашим Солнцем. Это период с января по май. Юпитер – планета новых шансов и возможностей, не упустите это время. Возможно, вам представится возможность заграничной поездки или командировки, обучения или преподавания, расширения своей деятельности до международных масштабов.

Гороскоп для женщин-Тельцов на 2022 год

Для женщин под знаком Тельца этот год непростой, особенно это касается рожденных в период с 1 по 10 мая. Уран, проходящий по Солнцу может принести кризисный период в браке или у мужа, проблемы с отцом, неприятности по здоровью. Положительными же проявлениями Урана могут стать: обретение новых друзей, вступление в большой коллектив единомышленников, участие в крупных современных проектах, события, связанные с детьми.

Гороскоп для мужчин-Тельцов на 2022 год

Удачный год для вступления в новые проекты, для введения инновационных технологий в свое дело, для старта работы в соцсетях и фрилансе. Уран связан с интернетом и новыми технологиями, а Юпитер отвечает за рост и расширение, рост популярности и авторитета. Лучшее время – с января по май, пока Юпитер будет в знаке Рыб. Успешными будут начинания, связанные со здоровьем, медициной, творчеством и благотворительностью. Отличный период для начала политической деятельности, если у вас есть такие планы.

Любовный гороскоп для Тельца на 2022 год

Сложный год для отношений, период испытаний и трудностей. Для женщин в браке – большая угроза разрыва отношений, кризиса. Особенно в конце января и в конце августа. Для мужчин – желание свободы, независимости, странное и непредсказуемое поведение. Свободные женщины-Тельцы могут рассчитывать на встречу с очень неординарным мужчиной, настоящим бунтарем и интеллектуалом. А мужчины-Тельцы могут найти свою любовь в июне, когда Венера будет проходить по этому знаку. Венера в Тельце – женщина, связанная с финансами, искусством или сферой общепита.

Финансовый гороскоп для Тельца на 2022 год

Телец сам по себе знак земной, материальный, тесно связанный с деньгами. Часто Тельцы работают в банковской и финансовой сфере. В этом году будут хороши любые инициативы, связанные с современными технологиями – криптовалюты, финансовые биржи, инвестиции в современные высокотехнологичные проекты. Однако, не стоит бросаться в омут с головой, вначале нужно хорошо изучить базу, понять, как это все работает. Иначе можно сильно промахнуться, и потерять большую сумму. Хороший год для валютных операций, особенно с января по май. Но и траты могут возрасти. Все крупные покупки должны быть хорошо продуманы, не стоит совершать импульсивных трат.

Гороскоп здоровья для Тельца на 2022 год

Много рисков и по здоровью в 2022 году. Сильно повышен общий травматизм. Особенно стоит опасаться электричества и электротравм, падений с высоты. Пожалуй, стоит избегать электричества и в лечении, например, при физиотерапии. Может шалить нервная система и сон. Хорошим решением и способом уберечься станет использование современных мобильных приложений для здоровья, или приобретение современного вида транспорта: велосипеда, гироскутера, электросамоката и т.п.