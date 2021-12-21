Гороскоп для Рака на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Ракам в грядущем году.

Раки могут смело рассчитывать на благосклонность звезд в наступающем году. Поскольку этот знак очень не любит выходить из своей зоны комфорта, то 2022 год ему явно понравится своей размеренностью и множеством возможностей «халявы». Во-первых, Раки могут ожидать приятных сюрпризов и неожиданностей от Урана, который делает гармоничный аспект на этот знак из Тельца.

Уран в Тельце может принести финансовые и статусные бонусы: подарки, выигрыши, победы в конкурсах и кастингах, тендерах. Особенно велики шансы у родившихся с 1 по 10 июля. Если хотите поймать удачу за хвост – делайте это в конце января и в конце августа, когда влияние Урана будет максимально сильным.

Во-вторых, самый большой благодетель небес – Юпитер – тоже вступает в прекрасную связь с Раком из знака Рыб. Это тоже аспект «халявы». Он будет действовать с января по май, а затем еще в декабре. Скорее всего, чтобы получить что-то, делать ничего не придется, возможность придет сама. Но если Уран – это халява неожиданная, то Юпитер – вполне закономерная. К примеру, вы давно хотели начать свое дело или переехать жить в другую страну. И сейчас у вас это получится.

Если вы связаны с медициной, психологией, помощью людям, благотворительностью, творчеством, то вам будет сопутствовать большой успех в этом году. Ведь именно эти сферы связаны со знаком Рыб. Велика вероятность отправится в далекое путешествие, особенно морское. Эмиграция – тоже тема Юпитера и знака Рыб. Хотя Раки часто закоренелые патриоты и домоседы. Но в этом году вы, возможно, пересмотрите свои взгляды и измените мировоззрение. Очень рекомендуется в первой половине года заниматься духовными поисками, своим внутренним миром, своей душой. Юпитер в Рыбах также покровительствует творческим сферам деятельности, таким как фото-видео, музыка, литература. Возможно, многие Раки обретут в этом году новое дело, хобби или увлечение.

Гороскоп для женщин-Раков на 2022 год

Для женщин-Раков очень велика вероятность рождения ребенка в новом году. Знак Рака сам по себе связан с материнством, а Юпитер – все увеличивает и создает новые возможности. А женщины свободные могут рассчитывать на знакомство со статусным и авторитетным мужчиной (тоже по Юпитеру), или мужчиной необычным, высокого духовного уровня, к примеру, религиозным деятелем (по Рыбам).

Гороскоп для мужчин-Раков на 2022 год

Для мужчин же Юпитер несет новые материальные перспективы – вероятен существенный рост доходов, особенно в первой половине года. Этот рост может быть связан с импортом/экспортом, зарубежными и международными сделками, и новыми предложениями. Могут быть положительные перемены в жизни отца, в частности – улучшение состояния здоровья, если были проблемы.

Любовный гороскоп для Рака на 2022 год

Наиболее удачное время для любви и романтики, а также бракосочетания у Раков – с середины июля по середину августа. Именно в это время Венера – планета любви – будет проходить по этому знаку зодиака. А самое сложный и кризисный период – январь, когда Венера будет в ретроградном движении проходить по противоположному знаку – Козерогу. В этот период могут возвращаться люди и события прошлого, будет шанс вернуть былую любовь.

Финансовый гороскоп для Рака на 2022 год

Как уже было сказано выше, год будет изобильным и полным новых возможностей, в том числе финансовых. Неожиданные подарки и выигрыши, получение наследства – вот основные приятные источники дохода в 2022 году для Раков. Также это отличное время для вложения денег в различные ценные бумаги. Особое внимание обратите на акции фармакологических компаний и химических производств.

Гороскоп здоровья для Рака на 2022 год

Благодаря гармоничному воздействию Юпитера многие Раки смогут вылечить или, как минимум, облегчить течение различных хронических заболеваний. Если вам это актуально, то в первой половине года самое время поискать нового врача, клинику или попробовать новую схему лечения. Хороший результат принесет обращение к нетрадиционной медицине.