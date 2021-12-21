Кто найдет любовь всей своей жизни в 2022 году

Новый год уже стоит на пороге, и самое время узнать, что же приготовил для нас Водяной Тигр на любовном фронте.

Астрологи утверждают, что для всех знаков следующий год принесет важные изменения в личной жизни. Но при этом, они выделили пять из них, кому с очень высокой вероятностью будет суждено встретить любовь своей жизни.

В эту пятерку входят сразу три водяных знака: Скорпион, Рыбы и Рак, поскольку стихия воды будет покровительствовать следующему году.

Рыбам повезет больше остальных на всех фронтах. Любовный не станет исключением. В зависимости от возраста представители знака в грядущем году смогут испытать первую любовь, закрутить головокружительный роман со «сказочным принцем» или обрести отношения, которые искали всю жизнь. Для Рыб высока вероятность удачно выйти замуж или жениться, особенно, начиная с середины весны до конца лета.

Семейным Ракам придется посвятить много времени налаживанию отношений в паре, но также грядущий год удачен для пополнения семейства. А вот одиноким представителям знака стоит использовать любые возможности для новых знакомств, поскольку есть все шансы встретить свою судьбу. Особенно удачным периодом будет лето, когда даже легкий флирт может перерасти в глубокое чувство на всю жизнь.

Скорпион, если он в паре, сможет не просто улучшить свои отношения, но и перевести их на новый уровень: вступить в брак или завести детей. Для одиноких представителей знака есть все шансы встретить свою вторую половинку, причем для части Скорпионов, это будет возвращение к отношениям со своей первой любовью. Наиболее благоприятные периоды: апрель-май и октябрь-ноябрь.

Большая любовь «подстерегает» в 2022 году Весы. Множество новых знакомств позволят выбирать, с кем завести романтические отношения. Среди большого количества мимолетных романов Весам важно не пропустить ту искру, которая вспыхнет внезапно, но может дать начало самым лучшим отношениям в жизни.

Дева не только может найти подходящую пару в грядущем году, но и в нем же создать семью. Этому поспособствует Юпитер, который будет находиться в секторе брака практически весь год. У Девы есть все шансы обрести партнера не только в любви, но и в делах: этот союз будет основан не только на чувствах, но и может дать старт общему прибыльному делу.

Вне зависимости от того, есть ли ваш знак в нашем списке, уделяйте внимание своей личной жизни в наступающем году и будьте счастливы.