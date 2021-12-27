Гороскоп для Скорпиона на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Скорпионам в грядущем году.

Очень важный и трансформационный год для Скорпионов. Множество астрологических факторов влияют на этот знак в 2022: затмения, Уран в Тельце и Сатурн в Водолее, а также Юпитер и Нептун в Рыбах. Начнем, пожалуй, с затмений. Затмения – это всегда некие точки больших жизненных циклов. Завершение одного и начало другого. Затмения, как правило, идут по одной оси знаков в течении приблизительно полутора лет. Что такое «ось знаков»? Это два противоположных друг другу знака Зодиака. Скорпиону противоположен Телец, потому они и оставляют единую ось.

Итак, в 2022 году все затмения будут задевать Скорпионов. А значит – формировать новые циклы и завершать старые. Чтобы понять, как затмения отразятся лично на вас, вспомните, какие события и в какой сфере жизни происходили 9,5 или 19 лет назад. Скорее всего, сейчас у вас отыграется та же тема, но немного по-другому. Скажем, 19 лет у вас родилась дочь, а сейчас – родится внучка. Или 9,5 лет назад вы переехали далеко от родины, а сейчас вернетесь обратно.

Следующий фактор – напряженное влияние Сатурна и Урана. Это довольно тяжелые аспекты. Сатурн может создать вам сложности и препятствия в самореализации и получении желаемого. Он будет испытывать вас на прочность, ограничивая ваши возможности. Может быть, заставит отказаться от чего-то важного. И тут главное – осознать, что все это ради вашего будущего роста и развития. Сатурн отбирает только то, что не ваше, и не принадлежит вам по праву.

Уран же действует иначе. Он создает шоковые ситуации, внезапные изменения, не поддающиеся контролю и корректировке. К ним невозможно подготовиться и предугадать их. И необязательно эти перемены будут негативными в итоге, но в первые моменты осознания – это всегда шок.

Но, к счастью, есть Юпитер и Нептун, которые несут позитив, и немного сглаживают стрессовые аспекты Урана и Сатурна. В первой половине года, и особенно в марте, многие Скорпионы поймают за хвост большую удачу, и получат прекрасную новую возможность. Высока вероятность, что эта удача так или иначе будет связана с заграницей.

Гороскоп для женщин-Скорпионов на 2022 год

Для женщин-Скорпионов есть риск столкнуться с трудностями в браке, с охлаждением чувств. Также высока вероятность проблем со здоровьем или карьерой супруга, и вынужденная необходимость на некоторое время взять все в свои руки. С другой стороны, Юпитер и Нептун могут принести долгожданную беременность в первой половине года. Особенно это все касается женщин, рожденных приблизительно со 2 по 11 ноября.

Гороскоп для мужчин-Скорпионов на 2022 год

Мужчин-Скорпионов ждут испытания на прочность в сфере здоровья и социального статуса, карьерных достижений. Чтобы минимизировать риски полезно будет начать себя в чем-то ограничивать, или взять на себя больше ответственности. Самые потенциально опасные периоды – это конец января и конец августа. Если вам нужно начать важное дело, проект, то планируйте это на март-апрель.

Любовный гороскоп для Скорпиона на 2022 год

Самые удачные месяцы для любовных начинаний – апрель, середина июля-середина августа, ноябрь. Для женщин вероятны весьма удачные знакомства с мужчинами-иностранцами, врачами, представителями творческих профессий. В период с февраля по апрель многие вступят в брак, главное – не регистрировать отношения в январе, когда Венера будет в попятном движении.

Финансовый гороскоп для Скорпиона на 2022 год

Этот год может стать финансово успешным для поздних Скорпионов, родившихся в период с 17 по 22 ноября. Вас ждет удача в кредитных, страховых, наследственных и инвестиционных сферах. Остальным же Скорпионам стоит обратить внимание на первую половину года (до мая), пока Юпитер будет в Рыбах. Это благоприятное время для крупных сделок и покупок, расширения бизнеса и привлечения новых статусных клиентов.

Гороскоп здоровья для Скорпиона на 2022 год

Риски травматизма. В новом году Скорпионам стоит быть крайне осторожными с электричеством и электроприборами, а также с высотой. Без крайней необходимости не стоит залезать на лестницы, крыши, стремянки и т.п. Также возможны расстройства нервной системы, апатичные и депрессивные состояния. В качестве профилактики будут эффективны любые водные процедуры (ванны, бассейн), а также новые интеллектуальные хобби, связанные с политикой, фантастикой, космосом и будущим.