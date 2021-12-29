Гороскоп для Козерога на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Козерогам в грядущем году.

Для большинства Козерогов 2022 год не станет особо запоминающимся, поскольку они уже пережили несколько бурных лет. В частности, период 2018-2020 был гораздо более судьбоносен для знака Козерог. В эти годы шли затмения по оси Рак-Козерог, а также Сатурн, Плутон и Юпитер проходили через этот знак. И за эти два года жизнь многих Козерогов перевернулась с ног на голову.

Наступающий же год не обещает таких трансформаций, предоставляя шанс на стабильную и спокойную жизнь. Но это не значит, что год пройдет совершенно незамеченным. Есть целых три планеты, влияющих на знак Козерога в новом году – Уран, Юпитер и Нептун. И все они влияют только в положительном ключе, поскольку делают гармоничные аспекты из родственных знаков Тельца и Рыб.

Уран в Тельце больше затрагивает середину знака – людей, рожденных в период с 1 по 10 января. Уран – планета сюрпризов и неожиданностей, поэтому стоит готовиться к приятным событиям. Подарки, выигрыши, резкий рост популярности (особенно, если вы блогер или работаете в сети) – вот что готовит вам Уран. Многие Козероги обретут новых друзей, вступят в политические и волонтерские проекты, различные сообщества единомышленников.

Юпитер и Нептун из знака Рыб помогают Козерогам в первой половине года. Особенно сильно их влияние будет в марте-апреле. Эти планеты связаны с духовным миром, религией, всем иностранным и далеким. Поэтому их влияние принесет Козерогам погружение в себя и свой внутренний мир, поиск ответов на духовные и религиозные вопросы, а также поиск собственных жизненных ценностей и смыслов. Может представиться возможность эмигрировать или уехать в долгосрочную командировку. Знак Рыб также тесно связан с творчеством, и многие Козероги в этом году откроют в себе творческие таланты в сфере музыки, фото-видео и литературы.

Однако, стоит отметить, что для части Козерогов продолжатся кризисные ситуации и трансформации. Это касается людей, родившихся с 14 по 19 января (приблизительно). На них все еще влияет Плутон, разрушая все отжившее и ненужное, что может восприниматься как потери. Однако, в конечном счете, на расчищенное место придет что-то гораздо лучшее для вас.

Гороскоп для женщин-Козерогов на 2022 год

Очень удачный год для начала творчества и интеллектуальных проектов. У вас будет множество идей и вдохновения, обязательно их используйте, и слушайте свою интуицию. Рост популярности супруга, укрепление отношений в браке, новые совместные увлечения. Большая вероятность рождения ребенка. Свободные женщины-Козероги могут рассчитывать на перспективное знакомство в период с февраля по май.

Гороскоп для мужчин-Козерогов на 2022 год

Хороший год для начала политической или общественной деятельности. Знак Козерога в астрологии сам по себе связан с политикой и управлением, поэтому многим мужчинам-Козерогам интересна такая карьера. И трин Урана в новом году поможет вам выделиться из толпы, обратить на себя внимание. А в первом полугодии вероятны новые крупные клиенты, знакомства с влиятельными людьми.

Любовный гороскоп для Козерога на 2022 год

Уран, Нептун и Юпитер принесут многим Козерогам сумасшедшие чувства, драйв и необычные романтические приключения. Случайное знакомство может обернутся большой любовью, а поездка в отпуск – романом, который вы запомните на всю жизнь. Подарки, поездки, романтика и желание безумств – вот что будет сопровождать Козерогов в любви весь год.

Финансовый гороскоп для Козерога на 2022 год

В этом году вряд ли удастся что-то накопить, потому что желание потратить деньги в удовольствие явно будет преобладать. И этим стоит пользоваться - приобретать статусные и элитные вещи, вкладывать в свое образование и развитие. Стоит участвовать во всевозможных розыгрышах, тендерах, конкурсах – все это может принести ощутимый доход в новом году.

Гороскоп здоровья для Козерога на 2022 год

Очень интересный для здоровья год. Юпитер и Нептун, находясь в медицинском знаке Рыб, принесут облегчение и даже излечение Козерогам, страдающим хроническими заболеваниями. Возможно, вам повезет найти отличного врача, а возможно – вы обратитесь к нетрадиционной медицине, ведь именно с ней связан знак Рыб.