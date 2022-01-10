Гороскоп для Водолея на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Водолеям в этом году.

Все Водолеи прошли очень важный период в жизни в этом году, и новый, 2022 год, даст развитие тем изменениям, которые были заложены в 2021. Почему уходящий год был столь важен для Водолеев? Потому что в самом начале года в первом градусе этого знака (первый градус любого знака – самый мощный) состоялось историческое событие – соединение Сатурна и Юпитера.

Это две так называемые «социальные планеты» в астрологии, которые отвечают за течения в обществе и развитие нашей цивилизации. Это соединение заложило основы нового 20-летнего цикла, и вообще послужило своеобразной точкой отсчета для новой эпохи – эпохи Водолея. Согласно мировой астрологии, наша планета как бы меняет знак Зодиака приблизительно каждые 2 тысячи лет. И вот, после двухтысячелетней эпохи Рыб мы постепенно переходим в эпоху Водолея.

Это значит, что мы все больше отдаляемся от религиозности, «магического мышления» и сырьевой экономики, с которыми связан знак Рыб, и все больше ориентируемся на науку, технику, новые технологии, которые символизирует Водолей. Потому для всех представителей этого знака сейчас наступает золотое время, когда можно по максимуму реализовать все свои идеи, таланты и способности. Водолеев будут замечать, приглашать, продвигать, инвестировать, как в них самих, так и в их проекты.

Весь прошлый год планета возможностей – Юпитер – шел по знаку Водолея и приносил представителям знака эти самые новые возможности. В новом же году придется хорошенько потрудиться для наилучшей реализации этих шансов. И труд уже связан с Сатурном, который будет оставаться в этом знаке до конца 2023 года. Сатурн – это «великий экзаменатор», «бог времени», который проверяет на прочность тот знак Зодиака, по которому проходит. В каждом знаке Сатурн проводит около трех лет.

Сатурн может заставить вас отказаться от чего-то важного в этом году, ограничить вашу свободу выбора и призвать к ответственности. Нужно принять эти уроки спокойно, с пониманием, что они даются только лишь для роста и развития вашей личности, а не в качестве кары небесной.

Гороскоп для женщин-Водолеев на 2022 год

Этот год может быть очень контрастным для женщин-Водолеев: кто-то разведется, а кто-то – выйдет замуж, кто-то заболеет, кто-то – вылечится, кого-то повысят, а кто-то попадет под сокращение. Негативный или позитивный вариант прогноза проиграется – зависит от того, как вы прожили предыдущие 7 лет. Сатурн раздаст награды, если они заслужены, и отберет даже нужное – если оно не заслужено. Особенно ярко отразится эффект Сатурна на женщинах, рожденных с 1 по 10 февраля.

Гороскоп для мужчин-Водолеев на 2022 год

Сложный год для самореализации и самовыражения. Можно ощутить кризис идей, нехватку энергии и проблемы с самооценкой. Лучший рецепт для профилактики подобных состояний – ответственность и долг. Ни в коем случае не бросайте начатое в этом году, не уходите от ответственности за себя, близких или свои обязанности. Немного терпения – и вы будете вознаграждены за стойкость и силу воли.

Любовный гороскоп для Водолея на 2022 год

Как ни странно, но это хороший год для вступления в брак. Но только в том случае, если он зрелый, если оба партнера – самодостаточные люди, разделяющие на двоих и радости, и печали, и обязанности. Однако, и вероятность разводов и разрывов у Водолеев в этом году очень высока. Однако, об этих отношениях жалеть не стоит: Сатурн разрушает лишь то, что и так было непрочным. Ну а свободным Водолеям можно сказать, что февраль – самый интересный и перспективный месяц для знакомств.

Финансовый гороскоп для Водолея на 2022 год

Большие риски финансовых потерь, особенно в первой половине года. Не стоит рисковать с вложениями, сомнительными сделками и импульсивными покупками. С мая ситуация немного улучшается, и можно ожидать увеличения доходов, большее количество заказов, клиентов и т.д. Также вторая половина года хороша для различных стартапов и инициатив в сфере ИТ, науки, спорта и металлургии.

Гороскоп здоровья для Водолея на 2022 год

Опасный период и для здоровья в том числе. Особенно – конец января и конец августа. Риски травматизма, особенно, связанного с электричеством и высотой, а также вероятность проблем с зубами и опорно-двигательным аппаратом. Будьте внимательны к себе, не перегружайтесь, и вовремя проходите профилактические осмотры.