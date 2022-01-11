Приметы, которые помогут разбогатеть в 2022 году

Какие правила стоит соблюдать, чтобы денег было еще больше?

Если вам так и не удалось встретить Новый год по всем правилам, чтобы задобрить Тигра и привлечь удачу и богатство в свою жизнь, то все еще можно исправить. И в этом помогут народные приметы, при соблюдении которых можно не только избавиться от окружающих проблем, но даже и разбогатеть. Так что же для привлечения богатства и изобилия в свой дом нам советуют делать предки?

Не передавайте деньги через порог и из рук в руки. В первом случае необходимо сначала переступить через него или пригласить войти того, с кем хотите расплатиться. Что же касается передачи денег из рук в руки, то считается, что так можно привнести в свою жизнь неудачу. Купюры необходимо положить на какую-нибудь поверхность, чтобы человек взял их самостоятельно, и только тогда негативная энергия уйдет.

Посадите особые растения для привлечения денег. Например: комнатный бамбук, денежное дерево (Толстянка), азалия, лимонное дерево и многие другие. Важно правильно ухаживать за ними, ведь только пышное зеленое растение принесет вам удачу и достаток. А вот увядающее, наоборот, ухудшит финансовое положение.

Следите за порядком в доме. Разбрасывать деньги по дому — плохая примета. Кроме этого, неплохо иметь копилку, в которую регулярно можно откладывать небольшие суммы. Но делать это нужно не просто так, а с пожеланием благополучия себе и своему дому. Также помните о таких правилах, которые влияют на благополучие, как не выносить мусор поздно вечером, подметать пол от порога к середине комнаты, регулярно протирать зеркала и другие стеклянные поверхности. Соблюдение всех этих примет привлечет достаток в вашу жизнь, а не оттолкнет.

Не тратьте зарплату в день ее прихода. Дайте заработанным деньгам «переночевать». Не нужно бежать в магазины и их скорее тратить — они от вас никуда не денутся. Также не стоит пересчитывать деньги по вечерам, поскольку это им может не понравиться, и они у вас надолго не задержатся.

Искренне радуйтесь полученным деньгам. Таким образом, исходящая положительная энергия еще больше привлечет денег в вашу жизнь. И даже если вы надеялись получить гораздо большую сумму — улыбнитесь тому, что пришло. Также не скупитесь на благодарность тем людям, которые оказывают вам какую-либо услугу: скажите «спасибо» или, если есть возможность, оставьте чаевые.

Время для долгов. Брать и давать деньги в долг можно, но следует это делать до захода солнца. Кроме того, возвращать долг или принимать деньги от должника тоже советуют в светлое время суток.

И, конечно же, не бойтесь тратить деньги. Деньги придумали для того, чтобы их тратить, поэтому не нужно чахнуть над златом, как Кощей. Однако при этом не забывайте откладывать хотя бы часть суммы.