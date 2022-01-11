Гороскоп для Рыб на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Рыбам в этом году.

Очень судьбоносный и счастливый год для Рыб. Это как раз тот редкий случай, когда ни одна условно «злая» планета не делает негативных аспектов к знаку. В частности, Уран и Плутон вступают в гармоничную связь со знаком Рыб из знаков Козерога и Тельца, а Сатурн – главный небесный «надзиратель» - никак не взаимодействует с Рыбами, поскольку находится в соседнем знаке.

Но главное – то, что оба управителя знака Рыб – Нептун и Юпитер – соединяются в этом знаке в новом году. Это очень мощное событие для всех Рыб! Это фактически «обнуление» прошлого негатива и новые, прекрасные горизонты. Юпитер так вовсе – планета «большого счастья» в астрологии, поэтому однозначно каждый представитель знака получит свой «подарочек» от Юпитера в этом году. Какой именно и в каких масштабах – зависит от силы Юпитера в вашем личном гороскопе, и от того, в каком секторе гороскопа он расположен.

Однако, можно смело утверждать, что все самое интересное произойдет в первой половине года, поскольку уже в мае Юпитер перемещается в знак Овна, и пробудет там до ноября, после чего снова ненадолго вернется в Рыбы. Самый энергетически сильный месяц – март, когда, собственно, и состоится соединение Юпитера с Нептуном. Особенно сильно оно коснется поздних Рыбок, рожденных примерно с 7 по 18 марта. Не упустите это время, обязательно формируйте какие-то намерения, планы, мечты, ведь Рыбы – самый мечтательный знак Зодиака. И самое главное, что именно у них мечты часто сбываются!

Высока вероятность и какого-то события в это время. Новое предложение, возможность, шанс – все, что угодно. Обязательно пользуйтесь своей удачей и соглашайтесь! Это время настоящих чудес, когда можно встретить сказочного «принца», получить «работу мечты» или очень ценный подарок. Также это прекрасное время для нового образования, обучения, возможно, стажировки или длительной командировки за границу. Особенно, если ваша профессия связана с медициной, природными ресурсами, сырьем, творчеством и эзотерикой.

Гороскоп для женщин-Рыбы на 2022 год

Многие женщины-Рыбки в 2022 году влюбятся, и это будет взаимно. Возвышенные чувства и море романтики – вот что могут принести женщинам Юпитер и Нептун. Очень вероятно и пополнение в семье, рождение детей или внуков. Хороший год для паломничества в святые места, а также для морских путешествий и круизов. Очень возможно, что в такой поездке вас ждет невероятная встреча, которая изменит вашу жизнь.

Гороскоп для мужчин-Рыбы на 2022 год

Мужчины-Рыбы могут получить очень выгодное предложение, связанное с работой, бизнесом или партнерством. В любом случае, ваше согласие принесет вам хорошие дивиденды и перспективы на будущее. Есть шанс найти крупного клиента, или существенно расширить свое дело. В семейной жизни также высока вероятность стать отцом, и по-новому взглянуть на мир и на себя самого.

Любовный гороскоп для Рыбы на 2022 год

Помимо головокружительных влюбленностей, многие Рыбы вступят в брак, и, кстати, это очень хорошее время для венчания, если у вас были такие планы. Особенно март. НО! Не регистрируйте отношения в январе, это очень неблагоприятный период, из-за тяжелого положения Венеры – планеты брака. Нужно понимать, что дата заключения брака крайне важна, неудачная - может сильно усложнить вам жизнь, а счастливая – помочь даже в самый трудный период семейной жизни.

Финансовый гороскоп для Рыбы на 2022 год

Прекрасный год и для финансовых инициатив в том числе. Удачные инвестиции, выгодные кредиты и займы, выигрыши крупных сумм и подарки – вот далеко не полный список денежных бонусов для Рыб в этом году. Любые финансовые начинания планируйте на март-апрель или конец августа.

Гороскоп здоровья для Рыбы на 2022 год

Никаких серьезных угроз здоровью в новом году не предвидится. А в целом, для улучшения и поддержания здоровья Рыбкам рекомендуется полноценный сон (и желательно дневной в том числе) и регулярный контакт с дикой природой, животными и водой. Это сохраняет прекрасное самочувствие, молодость и сильный иммунитет для представителей этого знака Зодиака.