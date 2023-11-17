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Успешный или провальный: каким будет 2024 год

17 ноября 20232024 годМарианна Басс

Символ 2024 года – зеленый древесный Дракон.

Успешный или провальный: каким будет 2024 год
Фото: Image By vecstock
Символ 2024 года – зеленый древесный Дракон. В восточной культуре это животное связывают с успехом, властью и удачей. Дракон может управлять погодой и урожаем, приносить процветание миру. Это – надежный талисман для каждого человека.

Дракон считается самым энергичным и могущественным зверем из всех в китайском гороскопе. Поэтому считается, что год станет удачливым, перспективным и изобильным во всех смыслах.

Стихия Дракона – дерево, поэтому большая удача придет к тем, кто занимается собственным бизнесом. Год будет перспективным для тех, кто преследует благородные цели, четко следует своим планам и остается верным себе. Поэтому не стоит совершать поступков, которыми вы не будете гордиться, в год Дракона.

Зеленый цвет говорит о начале новой жизни, возрождении. Все события, которые негативно повлияли на жизнь за последние годы, будут постепенно сходить на «нет». Зеленый также – цвет спокойствия, поэтому 2024 год обещает не преподносить неожиданных сюрпризов.

Тем не менее, Дракон – опасное существо, поэтому крутые жизненные повороты продолжают поджидать на горизонте. Дерево и зеленый цвет смягчат влияние животного, но будьте готовы приспосабливаться к новым условиям жизни, не всегда они будут радостными. Однако адаптация пройдет легко.

За поддержкой и вдохновением – тоже к зеленому Дракону. Он помогает бороться с новыми вызовами, реализовывать амбиции и достигать даже самых смелых целей. Поэтому не бойтесь сделать шаг вперед – символ года обязательно поддержит все начинания.

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