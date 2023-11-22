Бамбук или серьги: что дарить в год Дракона

2024 год станет годом зеленого древесного дракона.

В восточной культуре это животное считается символом счастья и изобилия. Цвет говорит о том, что дракон – самый спокойный и уравновешенный, поэтому на 2024 год стоит построить серьезные планы.

В этот Новый год подарком можно выразить уважение, любовь и заботу. Поэтому подбирайте тот подарок, к которому у вас тянется сердце.

Живые растения

В топе подарков однозначно бонсай и бамбук – восточные растения, они символизируют пожелание удачи в денежных делах и прибыли бизнесу. Однако бамбук и бонсай найти очень тяжело, так как эти растения очень редкие в России и ухаживать за ними нужно тщательно. Поэтому заменить их можно другими цветами или деревьями, подойдут:

пальмы;

фикусы;

папоротники;

орхидеи.

Деревянная посуда

Хорошим подарком станет набор деревянной дизайнерской посуды. Такой презент лучше преподносить женщинам. Так посуда станет символом охраны домашнего очага, любви и теплоты в семье.

Выбрать можно самую простую деревянную посуду в стиле минимализм – многие придерживаются его в интерьере. Однако если вы захотите преподнести яркий подарок, то можно вручную расписать кухонную утварь зеленым цветом.

Украшения

Если вы хотите выразить кому-то свое почтение, то лучше всего в качестве подарка подойдут украшения. Дарить нужно скромную бижутерию, желательно из дерева. Ни в коем случае нельзя дарить на Новый год драгоценности – это может разозлить дракона. Деревянные украшения могут быть с имитацией камней, стразами и позолотой, но основа должна быть из дерева.

Сувениры с драконом

Самый простой и очевидный подарок – сувениры с изображением дракона. Такой подарок идеально подойдет детям. Таким подарком обычно желают счастья и изобилия. Можно подарить мягкую игрушку, статую, тканевую сумку или открытку с изображением символа года.

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