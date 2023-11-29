Как нарядить елку, чтобы притянуть богатство в 2024 году

Совсем скоро на смену Черному Кролику придет символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон.

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, процветание и богатство в Новом году, животное необходимо расположить к себе. Это можно сделать несколькими способами, но один из самых действенных — правильно нарядить праздничную ель.

В первую очередь необходимо определиться, в какую часть комнаты ставить елку. Для этого обратимся к древней даосской практике фэн-шуй. Согласно ей, новогоднее дерево нужно ставить в юго-восточной части комнаты, поскольку именно эта сторона представляет собой зону богатства и процветания.

Однако перед тем, как ставить елку, необходимо провести генеральную уборку: избавьтесь от мусора, протрите все поверхности в доме, наведите порядок.

Животное любит яркие цвета, для украшения подойдут оттенки красного, золотого, оранжевого и коричневого. Не рекомендуется наряжать ель зелеными игрушками цвета, потому что Дракон такого же цвета.

Если вы хотите привлечь богатство в 2024 году, предпочтение стоит отдать украшениям красного и золотого цвета. Декор этих тонов смотрится богато, а Дракон, как известно, любит шик и излишества.

К украшениям можно добавить купюры, монеты и изображение символа года.

Эксперты по фэн-шую также советуют рядом со входом в дом разместить чашу, которую в течение 2024 года вы будете наполнять монетами. Это привлечет в вашу жизнь энергию финансового роста.

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