Деревянный Дракон: все, что вы должны знать о 2024

Грядущий новый год пройдет под покровительством Деревянного Дракона.

Рассказываем, что сулит 2024, к чему стоит готовиться и как отпраздновать Новый год, чтобы притянут в жизнь счастье.

Когда наступает год Зеленого Деревянного Дракона по восточному календарю

Все мы привыкли праздновать Новый год 31 декабря. Но по восточному календарю он сдвигается почти на месяц — в этот раз Новый год наступает в ночь с 21 на 22 января. Так что у нас есть отличный шанс отпраздновать 2024 год аж два раза.

Каким будет 2024-ый год Дракона

Черный водяной Кролик уходит в прошлое и в наши двери стучится самый впечатляющий представитель китайского гороскопа – Дракон. 2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дракон – священное существо для китайцев, символ власти и императора. И в новом году стоит ожидать смену руководства во многих странах, прихода к власти новых, сильных и могущественных лидеров.

А еще это единственное мифологическое животное китайского зодиака, поэтому он связан с мистикой. И в год Дракона наблюдается всплеск интереса к мистическим и оккультным знаниям, случаются новые открытия в этой области. Несмотря на свой устрашающий вид, Дракон не несет угрозы, а представляет собой гармонию Неба и Земли, человеческого и божественного, материального и духовного, мужского и женского.

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Кому будет счастье в год Дракона

Год зеленого древесного Дракона – один из самых удачливых и изобильных за последнее время. Это животное символизирует силу, а зеленый цвет – счастье и размеренность. Поэтому тем знакам зодиака, которым повезет в новом году, не придется преодолевать множество трудностей.

В 2024 году Овнов ждет материальное благополучие. Эта сфера их жизни начнет расцветать после предыдущих неудач. Дракон наделит представителей этого знака зодиака удачей, поэтому если вы готовитесь поменять сферу деятельности, сменить компанию или открыть свой бизнес, 2024 год идеально подходит для этого. Главное – начать, зеленый Дракон поможет с удачными совпадениями.

Для Раков 2024 год – время самовыражения и саморазвития. Предыдущие проблемы и вопросы отойдут на второй план, они будут предоставлены сами себе. Поэтому новый год – хорошее время для начинаний. Подумайте, о чем вы давно мечтали? Пора воплощать все это в реальность. С мотивацией и успехом поможет зеленый Дракон. Не откладывайте свои пожелания в долгий ящик – загадайте одно из них под бой курантов и все, что вы хотели, обязательно сбудется.

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В чем и как встречать год Зеленого Деревянного Дракона

Чтобы 2024 год прошел успешно, его нужно встречать в соответствии с характером символа.

Согласно восточному календарю, им станет Зеленый Деревянный Дракон. Это значит, что празднование должно пройти ярко и весело.

После украшения дома и продумывания новогоднего меню, приходит время для выбора наряда. Для встречи 2024 года больше всего подойдут оттенки зеленого, бежевого, красного и оранжевого. Именно эти цвета окажутся по душе Дракону. А есть оттенки, которые лучше избегать при составлении своего образа – синий, темно-коричневый, белый и темно-желтый. Они могут спугнуть Дракона и отвернуть от вас удачу.

Также символу года могут понравиться какие-либо необычные элементы в одежде, например, вышивка, драпировка, асимметрия или разрез. При выборе материалов стоит отдать предпочтение шелку, атласу и бархату.

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Что приготовить в год Дракона

Новый год наступит быстрее, чем вам кажется, поэтому нужно успеть завершить все дела, поставить цели на следующий год, купить подарки, выбрать наряд и, конечно же, продумать праздничное меню.

По китайскому календарю символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Какие же блюда помогут добиться расположения животного, а какие отвернут от вас удачу на ближайший год?

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Что дарить в год Дракона

В этот Новый год подарком можно выразить уважение, любовь и заботу. Поэтому подбирайте тот подарок, к которому у вас тянется сердце.

Живые растения

В топе подарков однозначно бонсай и бамбук – восточные растения, они символизируют пожелание удачи в денежных делах и прибыли бизнесу. Однако бамбук и бонсай найти очень тяжело, так как эти растения очень редкие в России и ухаживать за ними нужно тщательно. Поэтому заменить их можно другими цветами или деревьями, подойдут:

пальмы;

фикусы;

папоротники;

орхидеи.

Деревянная посуда

Хорошим подарком станет набор деревянной дизайнерской посуды. Такой презент лучше преподносить женщинам. Так посуда станет символом охраны домашнего очага, любви и теплоты в семье.

Выбрать можно самую простую деревянную посуду в стиле минимализм – многие придерживаются его в интерьере. Однако если вы захотите преподнести яркий подарок, то можно вручную расписать кухонную утварь зеленым цветом.

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Каким обещает быть Год Зеленого Деревянного Дракона

Символ 2024 года – зеленый древесный Дракон. В восточной культуре это животное связывают с успехом, властью и удачей. Дракон может управлять погодой и урожаем, приносить процветание миру. Это – надежный талисман для каждого человека.

Дракон считается самым энергичным и могущественным зверем из всех в китайском гороскопе. Поэтому считается, что год станет удачливым, перспективным и изобильным во всех смыслах.

Стихия Дракона – дерево, поэтому большая удача придет к тем, кто занимается собственным бизнесом. Год будет перспективным для тех, кто преследует благородные цели, четко следует своим планам и остается верным себе. Поэтому не стоит совершать поступков, которыми вы не будете гордиться, в год Дракона.

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Китайский гороскоп на 2024 год по знакам

Хочется сказать, что первая половина года не будет слишком отличаться от 2023. Главные события начнут разворачиваться во втором полугодии. К примеру, в конце мая Юпитер перейдет из Тельца в Близнецы, и мы станем меньше заботиться и думать о деньгах (особенно об их накоплении), вещах, имуществе, хозяйстве. Зато обратим пристальное внимание на собственные связи и контакты, окружение, образование.

Будем больше учиться, общаться и ездить. На государственном же уровне в сферах Близнецов (связь, транспорт, логистика, образование) могут начаться перестройки и реформы. Возможно, появятся какие-то новые законы, связанные с вышеуказанными сферами, так как Юпитер – планета юриспруденции. Перемены будут скорее полезными и позитивными, учитывая великодушный характер этой планеты.

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