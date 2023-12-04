Деревянный Дракон: все, что вы должны знать о 2024

Рассказываем, что сулит 2024, к чему стоит готовиться и как отпраздновать Новый год, чтобы притянут в жизнь счастье.
Когда наступает год Зеленого Деревянного Дракона по восточному календарю
Все мы привыкли праздновать Новый год 31 декабря. Но по восточному календарю он сдвигается почти на месяц — в этот раз Новый год наступает в ночь с 21 на 22 января. Так что у нас есть отличный шанс отпраздновать 2024 год аж два раза.
Каким будет 2024-ый год Дракона
Черный водяной Кролик уходит в прошлое и в наши двери стучится самый впечатляющий представитель китайского гороскопа – Дракон. 2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Дракон – священное существо для китайцев, символ власти и императора. И в новом году стоит ожидать смену руководства во многих странах, прихода к власти новых, сильных и могущественных лидеров.
А еще это единственное мифологическое животное китайского зодиака, поэтому он связан с мистикой. И в год Дракона наблюдается всплеск интереса к мистическим и оккультным знаниям, случаются новые открытия в этой области. Несмотря на свой устрашающий вид, Дракон не несет угрозы, а представляет собой гармонию Неба и Земли, человеческого и божественного, материального и духовного, мужского и женского.
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Кому будет счастье в год Дракона
Год зеленого древесного Дракона – один из самых удачливых и изобильных за последнее время. Это животное символизирует силу, а зеленый цвет – счастье и размеренность. Поэтому тем знакам зодиака, которым повезет в новом году, не придется преодолевать множество трудностей.
В 2024 году Овнов ждет материальное благополучие. Эта сфера их жизни начнет расцветать после предыдущих неудач. Дракон наделит представителей этого знака зодиака удачей, поэтому если вы готовитесь поменять сферу деятельности, сменить компанию или открыть свой бизнес, 2024 год идеально подходит для этого. Главное – начать, зеленый Дракон поможет с удачными совпадениями.
Для Раков 2024 год – время самовыражения и саморазвития. Предыдущие проблемы и вопросы отойдут на второй план, они будут предоставлены сами себе. Поэтому новый год – хорошее время для начинаний. Подумайте, о чем вы давно мечтали? Пора воплощать все это в реальность. С мотивацией и успехом поможет зеленый Дракон. Не откладывайте свои пожелания в долгий ящик – загадайте одно из них под бой курантов и все, что вы хотели, обязательно сбудется.
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В чем и как встречать год Зеленого Деревянного Дракона
Чтобы 2024 год прошел успешно, его нужно встречать в соответствии с характером символа.
Согласно восточному календарю, им станет Зеленый Деревянный Дракон. Это значит, что празднование должно пройти ярко и весело.
После украшения дома и продумывания новогоднего меню, приходит время для выбора наряда. Для встречи 2024 года больше всего подойдут оттенки зеленого, бежевого, красного и оранжевого. Именно эти цвета окажутся по душе Дракону. А есть оттенки, которые лучше избегать при составлении своего образа – синий, темно-коричневый, белый и темно-желтый. Они могут спугнуть Дракона и отвернуть от вас удачу.
Также символу года могут понравиться какие-либо необычные элементы в одежде, например, вышивка, драпировка, асимметрия или разрез. При выборе материалов стоит отдать предпочтение шелку, атласу и бархату.
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Что приготовить в год Дракона
Новый год наступит быстрее, чем вам кажется, поэтому нужно успеть завершить все дела, поставить цели на следующий год, купить подарки, выбрать наряд и, конечно же, продумать праздничное меню.
По китайскому календарю символом 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Какие же блюда помогут добиться расположения животного, а какие отвернут от вас удачу на ближайший год?
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Что дарить в год Дракона
В этот Новый год подарком можно выразить уважение, любовь и заботу. Поэтому подбирайте тот подарок, к которому у вас тянется сердце.
Живые растения
В топе подарков однозначно бонсай и бамбук – восточные растения, они символизируют пожелание удачи в денежных делах и прибыли бизнесу. Однако бамбук и бонсай найти очень тяжело, так как эти растения очень редкие в России и ухаживать за ними нужно тщательно. Поэтому заменить их можно другими цветами или деревьями, подойдут:
- пальмы;
- фикусы;
- папоротники;
- орхидеи.
Деревянная посуда
Хорошим подарком станет набор деревянной дизайнерской посуды. Такой презент лучше преподносить женщинам. Так посуда станет символом охраны домашнего очага, любви и теплоты в семье.
Выбрать можно самую простую деревянную посуду в стиле минимализм – многие придерживаются его в интерьере. Однако если вы захотите преподнести яркий подарок, то можно вручную расписать кухонную утварь зеленым цветом.
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Каким обещает быть Год Зеленого Деревянного Дракона
Символ 2024 года – зеленый древесный Дракон. В восточной культуре это животное связывают с успехом, властью и удачей. Дракон может управлять погодой и урожаем, приносить процветание миру. Это – надежный талисман для каждого человека.
Дракон считается самым энергичным и могущественным зверем из всех в китайском гороскопе. Поэтому считается, что год станет удачливым, перспективным и изобильным во всех смыслах.
Стихия Дракона – дерево, поэтому большая удача придет к тем, кто занимается собственным бизнесом. Год будет перспективным для тех, кто преследует благородные цели, четко следует своим планам и остается верным себе. Поэтому не стоит совершать поступков, которыми вы не будете гордиться, в год Дракона.
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Китайский гороскоп на 2024 год по знакам
Хочется сказать, что первая половина года не будет слишком отличаться от 2023. Главные события начнут разворачиваться во втором полугодии. К примеру, в конце мая Юпитер перейдет из Тельца в Близнецы, и мы станем меньше заботиться и думать о деньгах (особенно об их накоплении), вещах, имуществе, хозяйстве. Зато обратим пристальное внимание на собственные связи и контакты, окружение, образование.
Будем больше учиться, общаться и ездить. На государственном же уровне в сферах Близнецов (связь, транспорт, логистика, образование) могут начаться перестройки и реформы. Возможно, появятся какие-то новые законы, связанные с вышеуказанными сферами, так как Юпитер – планета юриспруденции. Перемены будут скорее полезными и позитивными, учитывая великодушный характер этой планеты.
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2024 год для Крысы
- Годы рождения Крысы:1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032
- Годы рождения Быка:1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033
- Годы рождения Тигра:1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Годы рождения Кролика:1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Годы рождения Дракона:1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Годы рождения Змеи:1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Годы рождения Лошади:1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Годы рождения Овцы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Годы рождения Обезьяны: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Годы рождения Петуха: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Годы рождения Собаки: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Годы рождения Свиньи: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
После сложного для Крысы года Кролика наступает год гораздо более удачный. С Драконом Крыса на «ты» – это родственные знаки янского, активного характера, поэтому им легко поладить и обменяться своими лучшими качествами. Год Дракона сделает Крыс более интуитивными и мудрыми, научит великодушию. Благодаря этому Крысы смогут лучше понять в первую очередь самих себя: свои мотивы, желания, достоинства и недостатки. А с пониманием себя придет и понимание окружающих людей, что поможет выстроить более качественные отношения с близкими, друзьями, партнерами. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для знака Крысы.
2024 год для Быка
Зеленый Деревянный Дракон пробудит в Быке пылкость чувств, амбициозность и лидерские качества – то, что Быку, как правило, несвойственно. Хотя эти знаки восточного гороскопа и принадлежат к разным стихиям, они относятся друг к другу нейтрально и уважительно, не конкурируют и не конфликтуют между собой. Поэтому Дракон позволит Быкам воспользоваться своими янскими качествами и преуспеть в сферах, которые даются им трудно: бизнес, карьера, власть, публичность. Вы станете решительней и сможете ярче проявить свои таланты и компетенции. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для знака Быка.
2024 год для Тигра
Бурный и насыщенный год ожидает Тигров. С Драконом они похожи огненным темпераментом, большими амбициями и свободолюбием. Поэтому стоит ожидать карьерных взлетов, неожиданных путешествий и ярких впечатлений. Однако, таится в сочетании этой парочки и опасность – опасность наломать дров на эмоциях. Дракон не будет сдерживать Тигра в его худших проявлениях: гневе, упрямстве, эгоизме, самоуверенности. Скорее будет только сильнее их распалять. И это может привести Тигра к ситуации, где он своими руками разрушит то, что создавал, просто поддавшись эмоциональному всплеску. Тигры, звезды предостерегают вас от подобного поведения и советуют больше прислушиваться к мнениям окружающих. Тогда вы сможете сохранить и приумножить то, что у вас сейчас есть. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Тигра.
2024 год для Кролика
Кроликам следует приготовиться к довольно непростому году, где главным лейтмотивом станет защита собственных границ и интересов. Дракон – своенравный и немного агрессивный знак, претендующий на чужие территории, как в личной, так и в деловой жизни. И Кролик должен быть готов принять этот вызов, отставив в сторону свою деликатность и дипломатичность. Уверенно и четко заявить о своих правах и защитить свое пространство. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Кролика.
2024 год для Дракона
Драконы, для вас наступает звездный час – год вашего покровителя. Это мистическое время реализации самых смелых желаний, пик успеха и коридор удачи. В 2024 году вы будете собирать урожай всех усилий, предпринятых вами за последние 11 лет. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Дракона.
2024 год для Змеи
Змея и Дракон похожи своей проницательностью и внутренней силой, поэтому год Дракона будет способствовать еще большему развитию этих качеств в Змее. Это поможет осознать причинно-следственные связи важных событий в жизни, осмыслить то, что раньше выглядело сложным, непонятным или бессмысленным. А растущая сила характера позволит Змее легко справляться с любыми жизненными бурями. Которых, к слову, будет не слишком много. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Змеи.
2024 год для Лошади
После мирного и расслабленного года Кролика для Лошади вновь наступает пора завоеваний. Дракон будет способствовать успехам Лошади на любом поприще, ведь у них отличная совместимость.
В первую очередь Дракон положительно повлияет на денежную сферу Лошади: деньги начнут приходить легче и в больших объемах. В свою очередь, это добавит вам больше свободного времени и свободы действий, что является большой ценностью для Лошади. Ваша задача – грамотно этой свободой распорядиться, не «прожигая» жизнь, а претворяя в реальность как можно больше своих идей и стремлений. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Лошади.
2024 год для Овцы
Еще один удачный год для Овцы. Только на этот раз он касается в большей степени самореализации и творчества, а не отношений. И Дракон, и Овца – достаточно артистичные знаки, это их объединяет. Поэтому Дракон поможет немного сомневающейся в себе Овце побороть внутреннего критика, обрести внутреннюю опору и уверенность. И, как следствие, наконец проявить себя и свои таланты в мир. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Овцы.
2024 год для Обезьяны
Дракона и Обезьяну объединяет родственный треугольник созидателей, поэтому 2024 год для Обезьян сложится легко. Но если Дракон – это прирожденный вождь, руководитель, то Обезьяна – вдохновитель и генератор идей.
Таким образом, Дракон будет способствовать продвижению и успеху творческих замыслов Обезьяны. Но звезды предостерегают от поспешности в принятии решений и разменивания по мелочам. Сосредоточьтесь на одной цели, желании, проекте – тогда результат превзойдет все ваши ожидания. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Обезьяны.
2024 год для Петуха
После двух непростых лет для Петухов, наконец, открывается коридор успеха и процветания, поскольку стихия Металла, к которой принадлежит Петух, властвует над стихией Дерева, к которой принадлежит Дракон. Это можно трактовать буквально: Петух будет обладать властью над людьми, обстоятельствами и своей судьбой в 2024 году. Главное – не пугаться собственной силы и влияния, а решительно ими пользоваться. Потому что в следующий раз такая возможность представится не скоро. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Петуха.
2024 год для Собаки
Если год Кролика был для Собак периодом погружения в себя и некоторого застоя, то год Дракона – это время активно действовать. Дракон поможет выделить то главное, на что Собаке стоит направить свою энергию. Скорее всего, это будет образование, деньги или любовь – в зависимости от возраста и социального статуса каждого отдельного представителя знака. В любом случае, Собакам пригодится их острый ум и «чутье» - способность быстро оценить ситуацию и принять правильное решение. А открытое сердце станет маяком, свет которого притянет к ним новую любовь. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Собаки.
2024 год для Свиньи
Дракон и Свинья принадлежат к родственным стихиям, поэтому им легко будет подружиться. Дракон добавит Свинье решимости, энергичности, лидерских качеств, которые помогут достичь желаемых целей в новом году. Приятно, что эти внутренние трансформации будут происходить мягко и легко, без надрыва и усилий. А еще Свиньи станут гораздо более харизматичными и яркими, притягивая к себе взгляды и внимание окружающих. Этим эффектом обязательно стоит воспользоваться, чтобы завести новые знакомства и связи, продвинуть свои идеи или найти яркого статусного партнера. Продолжение прогноза читайте на странице гороскоп на 2024 год для Свиньи.
Даже если вас не устроил ваш гороскоп на 2024 год, помните, что вы в силах все переиграть — ваши жизнь в ваших руках.