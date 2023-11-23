Какой наряд выбрать на Новый год, чтобы привлечь успех в 2024 году

Чтобы 2024 год прошел успешно, его нужно встречать в соответствии с характером символа.

Согласно восточному календарю, им станет Зеленый Деревянный Дракон. Это значит, что празднование должно пройти ярко и весело.

После украшения дома и продумывания новогоднего меню, приходит время для выбора наряда. Для встречи 2024 года больше всего подойдут оттенки зеленого, бежевого, красного и оранжевого. Именно эти цвета окажутся по душе Дракону. А есть оттенки, которые лучше избегать при составлении своего образа – синий, темно-коричневый, белый и темно-желтый. Они могут спугнуть Дракона и отвернуть от вас удачу.

Также символу года могут понравиться какие-либо необычные элементы в одежде, например, вышивка, драпировка, асимметрия или разрез. При выборе материалов стоит отдать предпочтение шелку, атласу и бархату.

Считается, что больше всего выразить энергию и силу Дракона и привлечь успех на следующий год помогут традиционные китайские наряды в зеленых оттенках.

Образ можно дополнить яркими аксессуарами, которые будут соответствовать цветовой гамме. Лучше всего, если на вас будут украшения с изображением символа года.

Необходимо подумать и о подходящей обуви. Не стоит встречать Новый год босяком, в носках или тапочках – завершите свой наряд стильными туфлями.

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