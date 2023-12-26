Что Мессинг предсказывал на 2024 год

Несмотря на то, что Мессинга давно нет в мире живых, он оставил после себя несколько предсказаний, которые его сторонники и последователи расшифровывают до сих пор.

Спустя десятилетия они остаются актуальными и подсказывают человечеству, что его ждет в будущем.

Мессинг был тесно связан со Сталиным. По слухам, он помогал вождю принимать важные решения. Пророк предсказал смерть генсека и даже заявил, когда это случится. По словам Мессинга, если Сталин не прекратит гонения на евреев, то скончается в еврейский праздник. Так и произошло спустя несколько месяцев – Сталина не стало в еврейский праздник Пурим. Также среди сбывшихся предсказаний пророка – начало Второй мировой войны и падение фашистского режима.

Вольф Мессинг определяет наступающий год как динамичный, переломный и прорывной для человечества. Он предсказывал, что мировая медицина пойдет в гору, технологические компании будут создавать новые гаджеты, которые облегчат жизнь людям. 2024 год станет годом цифровизации как для крупных компаний, так и для обычных людей.

Однако прорывы в технологиях одновременно станут угрозой для безопасности и приватности человека. Поэтому он призывал сначала ограничить использование того, что будут предлагать техногиганты.

Мессинг был также уверен, что Земле грозит экологическая катастрофа. В 2024 году все это будет постепенно накапливаться, проблема встанет еще острее. Чтобы предотвратить страшные происшествия и климатические изменения, странам нужно будет объединиться и работать над улучшением состояния планеты.

Что касается экономики, то страны ждут различные кризисы, связанные с финансами. Производства будут вставать, безработица продолжит расти, доходы обывателей упадут. Государства не смогут справляться с потоком экономических проблем. Однако все это может стать толчком для развития других навыков, поэтому пророк советовал идти в ногу со временем и находить в себе новые таланты.

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