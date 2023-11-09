Что нельзя делать в день похорон родственника

На них возлагается не только обязательство по организации похорон, но и помощь душе усопшего при переходе из одного мира в другой.
Говорить плохо об умершем
Родственникам не стоит в день похорон говорить негативные вещи об умершем человеке. «О мертвых либо хорошо, либо ничего», – гласит известное высказывание. И родственникам лучше придерживаться его не только в день похорон, но и последующие 40 дней после смерти.
Также не стоит ругаться в день похорон, злословить, употреблять бранные слова. Лучше освободить свои мысли, не предаваясь негативу.
Класть личные вещи в гроб
В гроб допустимо класть личные вещи покойного, но вещи родственников класть туда нельзя. В эзотерике этот ритуал называется «подарок мертвому» – считается, что так маги соединяют энергию живых и мертвых. Этот ритуал опасен, так как может навлечь беду на человека.
Поэтому в гроб кладите только личные вещи усопшего, нельзя класть свои вещи, а также фотографии – даже если они совместные.
Слишком сильно горевать
В день похорон лучше умеренно выражать свое горе. Слишком сильные рыдания и плач могут быть негативно восприняты не только гостями, но и душой умершего. Если дух чувствует, что родственники не хотят отпускать человека из жизни, то он может застрять между мирами.
Старайтесь держать свое горе в себе хотя бы в день похорон. Все остальное время можно горевать, сколько потребуется.
Отдавать вещи покойного
В день похорон не стоит раздавать личные вещи умершего человека. Первое время после смерти в его доме должно быть все так, как было до этого. Отдавая вещи в день похорон, покойника можно разозлить – так душа может подумать, что родственники уже готовы забыть человека. Это может помешать переходу души умершего в другой мир.
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