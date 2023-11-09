Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьиЙогаИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Все статьиЗодиакНародные приметыЙогаПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаВосточный гороскоп2023 годЛунный календарьРетроградный меркурийСонникПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошкола2022 год2021 год2020 годНовости проектаХиромантияЗагробная жизнь
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Что нельзя делать в день похорон родственника

9 ноября 2023Загробная жизньМарианна Басс

День похорон сопровождается старинными приметами и запретами, но гораздо серьезнее регулируется то, как должны себя вести родственники умершего.

Что нельзя делать в день похорон родственника
Фото: Image by Freepik

На них возлагается не только обязательство по организации похорон, но и помощь душе усопшего при переходе из одного мира в другой.

Говорить плохо об умершем

Родственникам не стоит в день похорон говорить негативные вещи об умершем человеке. «О мертвых либо хорошо, либо ничего», – гласит известное высказывание. И родственникам лучше придерживаться его не только в день похорон, но и последующие 40 дней после смерти.

Также не стоит ругаться в день похорон, злословить, употреблять бранные слова. Лучше освободить свои мысли, не предаваясь негативу.

Класть личные вещи в гроб

В гроб допустимо класть личные вещи покойного, но вещи родственников класть туда нельзя. В эзотерике этот ритуал называется «подарок мертвому» – считается, что так маги соединяют энергию живых и мертвых. Этот ритуал опасен, так как может навлечь беду на человека.

Поэтому в гроб кладите только личные вещи усопшего, нельзя класть свои вещи, а также фотографии – даже если они совместные.

Слишком сильно горевать

В день похорон лучше умеренно выражать свое горе. Слишком сильные рыдания и плач могут быть негативно восприняты не только гостями, но и душой умершего. Если дух чувствует, что родственники не хотят отпускать человека из жизни, то он может застрять между мирами.

Старайтесь держать свое горе в себе хотя бы в день похорон. Все остальное время можно горевать, сколько потребуется.

Отдавать вещи покойного

В день похорон не стоит раздавать личные вещи умершего человека. Первое время после смерти в его доме должно быть все так, как было до этого. Отдавая вещи в день похорон, покойника можно разозлить – так душа может подумать, что родственники уже готовы забыть человека. Это может помешать переходу души умершего в другой мир.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиРазрушители мифов: знак зодиака полностью описывает характерТотальное расслабление или заряд: чем может помочь ароматерапияКак избавиться от негативной энергии просто и быстро
Загробная жизнь
Какие знаки подают родственникам умершие
Какие знаки подают родственникам умершие
Загробная жизнь
Как правильно организовать поминальный обед
Как правильно организовать поминальный обед
[object Object][object Object]