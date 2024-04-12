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Есть вилками: что еще нельзя делать на поминках

12 апреля 2024Загробная жизньМарианна Басс

Поминки – важный ритуал, который помогает проводить душу в последний путь.

Есть вилками: что еще нельзя делать на поминках
Фото: Image by KamranAydinov on Freepik

Согласно христианским обычаям, поминки проводят на третий, девятый и сороковой день, а далее – каждую годовщину смерти.

Цель этого ритуала – отдать дать уважения душе покойному, вспомнить все хорошее и помочь душе в заупокойном мире. У поминок есть определенные правила и запреты. Считается, что если их не выполнить, то можно помешать упокоению души.

Есть вилками

На столе во время ритуала должны быть только одни приборы – ложки. Вилки и ножи на столе запрещены. По одной из версий, вилка напоминает хвост дьявола и может привлечь нечистую силу. Другая версия связана с ритуальной пищей – кутьей, блинами и пряниками. Если «уколоть» эту пищу вилкой или ножом, то можно нанести вред душе покойного.

Говорить «спасибо»

На поминках нельзя благодарить за блюда, еду или подарки. Считается, что если гость или родственник на поминках скажет «спасибо», это будет означать, что он радуется смерти усопшего. Это может привлечь к человеку повышенное внимание темных сил. Вместо «спасибо» стоит говорить «благодарю».

Чокаться

На поминках пьют, не чокаясь. Во-первых, звон бокалов напоминает о празднике, что неуместно во время поминок. Во-вторых, в древности люди верили, что во время поминовения необходимо соблюдать тишину, чтобы не потревожить покойного. Третья причина – традиция, которая появилась во времена язычества. В те времена люди поднимали бокалы на похоронах в воздух, чокаясь с душой покойного.

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