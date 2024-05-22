Почему нельзя общаться с покойником во сне

Видеть во сне умершего родственника или близкого человека нормально.

Иногда души покойных приходят во снах, чтобы рассказать о своей новой жизни или предупредить о предстоящих изменениях. Однако, если душа покойного заговорила с вами во сне, то не стоит отвечать. В таком случае нужно заставить себя проснуться или изменить свой сон всеми возможными способами.

Покойник может позвать с собой

Если покойник не разговаривает, а просто машет руками, зазывая с собой, то ни в коем случае не ходите. Считается, что такой сон предвещает скорую смерть человека, который увидел такой сон. Если не идти за покойником, этот жест может спасти от неминуемой гибели. Считается, что с помощью такого действия души умерших людей помогают родным менее болезненно перейти в загробный мир.

Души не могут разговаривать во сне

Эзотерики говорят, что после смерти душа утрачивает возможность разговаривать даже если она появляется во сне в человеческом обличии. Поэтому если вам во сне явился покойник, который начал с вами разговаривать, значит, это не ваш близкий человек. Часто нечистая сила и демоны принимают облик умершего человека, чтобы проникнуть в разум его живого родственника.

Душа не может успокоиться

Если человек постоянно видит мертвого родственника во не и разговаривает с ним, то есть вероятность того, что душа не может успокоиться. Таким образом живые, общаясь с мертвыми, не могут их отпустить. В таком случае стоит сходить в церковь и помолиться об упокоении души, а также самостоятельно отвлечься от проживаемого горя.

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