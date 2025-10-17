Что значит, если свеча гаснет на поминках

Огонь с древнейших времен считался символом жизни и проводником между мирами.

Недаром свеча занимает центральное место в обрядах, связанных с памятью об усопших. Ее пламя воспринимается как душа, которая соединяет земной мир и мир духов. Поэтому, когда на поминках свеча внезапно тухнет, люди воспринимают это как знак — и за ним стоит целый пласт народных поверий и примет.

Душа подала знак

Существует поверье, что когда свеча тухнет без видимой причины, это душа умершего пытается «дать знать о себе». Возможно, усопший не нашел полного покоя, или ему необходима дополнительная молитва от близких. В таком случае принято зажечь новую свечу и прочитать молитву.

Непринятая жертва

По другой примете, если свеча погасла сразу после зажжения, то душа не приняла эту «жертву огня». Это связывали с тем, что покойный при жизни был чем-то недоволен или у него остались нерешенные дела. В таком случае рекомендовалось заказать сорокоуст или отнести милостыню нуждающимся «за упокой».

Сильная энергетика скорби

Иногда говорили, что свеча тухнет, когда в доме слишком много слез и боли. Энергия скорби настолько сильна, что «задувают» пламя. В этом случае старшие женщины советовали сдерживать излишние рыдания, чтобы не мешать душе спокойно уйти.

Предупреждение для живых

Если свеча на поминках тухнет не один раз подряд, это могли воспринимать как предупреждение для живых. Считалось, что кто-то из присутствующих в ближайшее время может столкнуться с болезнью или трудностью. Чтобы нейтрализовать знак, зажигали новую свечу и ставили ее в сосуд с водой.

Мистическое вмешательство

Бытовало поверье, что внезапное затухание огня указывает на присутствие «чужих духов» — тех, кто случайно пришел на зов поминальной трапезы. Чтобы отогнать незваных гостей, клали на стол кусочек хлеба и наливали рюмку воды отдельно, «для всех душ».

Что делать, если свеча погасла на поминках

Согласно народным обычаям, если свеча тухнет, нужно: