Почему нельзя выносить поминальную еду из дома

22 октября 2025Загробная жизньМарианна Басс

Поминальная трапеза — древний обряд, который соединяет мир живых и мир ушедших.

Фото: pomin-trapeza.ru

В такие дни границы между реальностями становятся особенно тонкими, а энергетические потоки чувствительными. Поэтому все, что связано с поминальной едой, имеет сакральное значение. Недаром наши предки говорили: «Что на поминках наел — то неси в себе, а не в сумке».

С эзотерической точки зрения, выносить поминальную еду из дома — значит уносить часть энергии, предназначенной для душ предков, нарушая тем самым естественный баланс между мирами.

Энергетическая печать памяти

Каждое поминальное блюдо это не просто еда. Оно «заряжается» вибрациями памяти, скорби и благодарности. Когда хозяева готовят кутью, блины, узвар или компот, они вкладывают в них мысль о поминовении, добрые пожелания душе усопшего.

Считается, что в момент трапезы духи приходят разделить ее с живыми, насыщаясь не физической пищей, а ее энергетической сутью.

Если после поминок кто-то берет еду с собой, он уносит с собой не только вкус, но и энергетический след обряда. В эзотерике это приравнивается к переносу печати памяти — то есть выносится часть вибрации смерти. Такая энергия не предназначена для ежедневной жизни и может создавать ощущение тяжести, усталости или эмоциональной подавленности.

Разрыв энергетического круга

Любой обряд — это замкнутый цикл. Энергия создается, концентрируется и затем рассеивается в строго определенном пространстве.

Дом, где проходит поминальная трапеза, временно становится порталом общения с предками. После завершения обряда портал нужно мягко «закрыть», поблагодарив души и отпустив их обратно в свет.

Когда кто-то выносит еду, энергетический круг не замыкается. Происходит своеобразный «утечка» — часть силы, которую нужно было отдать ушедшим, остается в вещах или пище. Это нарушает гармонию пространства и может вызвать застой энергии в доме: начинают чаще ломаться вещи, появляется тяжесть на душе, ухудшается сон.

Притяжение чужой памяти

Эзотерики утверждают: у каждой трапезы есть свой информационный код. Поминальная еда несет в себе отпечаток не только самого обряда, но и мыслей, чувств всех присутствующих. Когда человек берет кусок этой еды домой, он забирает с собой не только память о добром деле, но и чужие эмоции — слезы, тоску, сожаление.

Такой «энергетический багаж» может начать влиять на атмосферу в другом доме: становиться причиной конфликтов, апатии или снижения жизненных сил.

Кармический аспект

В нумерологическом смысле день поминовения часто несет вибрацию числа 9 — числа завершения цикла, отпускания и очищения. Если выносить что-то из такого дня, человек как бы прерывает процесс завершения, не давая энергии уйти полностью.

Это создает кармические «хвосты» — ситуации, которые вновь возвращают к теме утрат, сожалений, нерешенных внутренних вопросов. Не случайно в народе говорили: «Не бери с поминок — не носи чужой печали». Подсознательно люди понимали: каждая вещь и каждый кусок еды хранит вибрацию момента, и не стоит вплетать энергию прошлого в ткань будущего.

